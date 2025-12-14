  • News24
A caldo

Genoa, Vitinha: “Felice per il gol. Il mister ha portato energia positiva”

"Il mister ha portato tanto, ci aiuta e ci dà soluzioni. Dipende da noi, adesso"

Vitor Vitinha

Genova. Da quando è arrivato De Rossi, Vitinha ha iniziato un nuovo campionato e anche lui è d’accordo. Nella conferenza stampa dopo la sconfitta con l’Inter dichiara: “Il mister ha portato energia tanto positiva, mi ha dato fiducia, mi ha messo a giocare nella posizione dove sono felice, dove le mie qualità possono venire fuori”.

Cosa manca per fare meglio? “Manca stare più vicino a Colombo, vincere più seconde palle, per questo devo allenarmi di più. Ora abbiamo ancora più fiducia e più voglia, il mister ha portato tanto, ci aiuta e ci dà soluzioni. Dipende da noi, adesso”.

Nella ripresa Vitinha è apparso tra coloro che ci credevano sin da subito: “Sì perché stiamo lavorando bene, è un momento dove stiamo vincendo, c’è fiducia, abbiamo fatto punti, l’atmosfera è buona, poi stavamo giocando in casa, ho sentito che qualcosa potevamo fare, non siamo riusciti sino in fondo, ma sono felice che non abbiamo mai perso la voglia e l’atteggiamento”.

Anche per il gol è felice “Non si può spiegare quel momento, si prendono decisioni in meno di un secondo, ho visto Ekuban che stava tenendo il centrale, poi ho capito che la palla sarebbe finita lì in mezzo. Peccato che siano mancati i punti però”.

Sul fatto che il lancio lungo potesse essere sfruttato di più per mettere in difficoltà l’Inter Vitinha risponde: “Sono momenti, magari avevo fatto uno sprint per andare indietro a difendere, non sono superman, ma un atleta e fisicamente mi sto allenando per riuscire a fare più volte il campo. Dbbiamo lavorare di più per difendere meglio e per attaccare meglio, magari con l’Inter che gioca tanto siamo andati tante volte indietro a difendere. Sono felice di aver fatto tanti chilometri come Frendrup, sono felice di aiutare la squadra”.

Il calendario ora è difficile ma questa partita dimostra che battere una grande può essere possibile, per il Genoa: “Sì, non abbiamo mai mollato, anche a Pisa sarà difficile, noi dobbiamo allenarci e giocare”.

