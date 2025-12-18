Dramma per Vitinha, l’attaccante genoano perde i cuginetti in un’esplosione

Genova. Dramma per Vitinha. L’attaccante del Genoa ha perso due cugini di 3 e 5 anni in un’esplosione avvenuta in una palazzina a Trévoux, cittadina francese nella regione dell’Ain, dove vive una parte della sua famiglia.

A dare la notizia è stato lo stesso Vitinha su Instagram: “La mia famiglia è in lutto – ha scritto il 9 rossoblù – Mio cugino Bruno ha perso i figli in una tragedia in Francia”, aggiungendo poi un link per una raccolta fondi in favore di Bruno e Katia, i genitori dei due bambini.

La tragedia arriva nei giorni in cui Vitinha si sta allenando a Pegli in vista della sfida in programma domenica al Ferraris contro l’Atalanta.