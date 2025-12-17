  • News24
Fiera del libro: 10 visite guidate gratuite sull’Ottocento e gli anni Venti a Genova

In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Fiera del Libro, visite guidate gratuite

galleria mazzini fiera del libro

Genova. In occasione delle celebrazioni per i 100 anni della Fiera del Libro, attualmente allestita in Galleria Mazzini, l’associazione di cui fanno parte gli storici librai offre alla città, ai genovesi e ai turisti, la possibilità di conoscere meglio Genova attraverso dieci visite guidate.

Tutte a partecipazione gratuita, semplicemente inviando la propria adesione alla mail sfogliandogenova@gmail.com.

Due i temi che verranno trattati, con cinque appuntamenti per ciascuno: Genova nell’Ottocento e Genova negli anni Venti.

Per il primo tema, quello ottocentesco, prima visita per domenica prossima, 21 dicembre, con partenza alle ore 16 da Galleria Mazzini; poi la visita verrà replicata sabato 27 dicembre alle 10, sabato 3 gennaio alle 16, domenica 4 gennaio alle 10 e martedì 6 gennaio alle 16.

La visita partirà da Galleria Mazzini per poi proseguire verso piazza De Ferrari. Questo periodo segna anche la nascita dei grandi palazzi nobiliari che arricchiscono il paesaggio urbano, insieme a teatri, musei e gallerie d’arte. La città cambia volto, ma riesce a mantenere il suo fascino antico grazie alla presenza di monumenti e palazzi storici che testimoniano la sua lunga tradizione.

Perle visite su Genova negli anni Venti, le date e le partenze sono le seguenti: sabato 27 dicembre alle 16, martedì 30 dicembre alle 16, venerdì 2 gennaio alle 16, domenica 4 gennaio alle 16 e lunedì 5 gennaio alle 16. In particolare, sarà un tour alla scoperta dei palazzi in stile Liberty e comunque le grandi architetture del primo Novecento; da vedere anche le botteghe storiche che spesso risalgono a quell’epoca.

