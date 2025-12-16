Visita del Generale Galletta al Comando Legione Carabinieri Liguria

Genova. Visita istituzionale questa mattina al Comando Legione Carabinieri “Liguria”, dove il Generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta, Comandante Interregionale dei Carabinieri per il Nord Ovest, è stato accolto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Claudio Lunardo.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in vista delle prossime festività natalizie, il Generale Galletta ha riunito i Comandanti Provinciali di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, insieme a una rappresentanza delle 17 Compagnie e delle 122 Stazioni presenti sul territorio ligure. Hanno preso parte all’appuntamento anche una delegazione dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri e delle Rappresentanze Sindacali Militari.

Durante il suo intervento, il Comandante Interregionale ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’Arma per il costante e quotidiano impegno profuso nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di prevenzione e repressione dei reati, soprattutto a tutela delle fasce più deboli della popolazione, sottolineando al tempo stesso il valore e la responsabilità del ruolo istituzionale affidato ai Carabinieri.

L’incontro è stato anche occasione per rivolgere gli auguri di Natale ai militari e alle loro famiglie, con l’auspicio di continuare a operare con dedizione e spirito di servizio a favore delle comunità locali.