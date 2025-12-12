Villa Bombrini, torno il villaggio di Babbo Natale nel parco di Cornigliano

Genova. Apre oggi le porte il tradizionale Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini, a Cornigliano, organizzato dal Comune di Genova, con il sostegno di Società per Cornigliano e l’apporto organizzativo della Pro Loco di Cornigliano. Già da questa mattina sono organizzate alcune attività e laboratori dedicati alle scuole.

Questo fine settimana, da oggi a domenica, e il prossimo, dal 19 al 21 dicembre, bambini e famiglie potranno vivere l’atmosfera delle feste tra incontri, attività e momenti pensati per immergersi nello spirito natalizio.

Domani, si svolgerà l’inaugurazione ufficiale al pubblico alle 16.

«Sarà una giornata di festa non solo per il quartiere di Cornigliano, nella bellissima cornice del parco di Villa Bombrini, ma per tutta la città – spiega l’assessora al Commercio e Tradizioni, Tiziana Beghin – oltre ai tantissimi appuntamenti nel centro città, abbiamo voluto fortemente rinnovare l’appuntamento con il Villaggio di Babbo Natale a Cornigliano, un quartiere che è spesso al centro delle cronache economiche e industriali, ma che ha anche una sua radicata e preziosa identità di comunità aperta e che vogliamo valorizzare. Grazie al lavoro sinergico con il Municipio Medio Ponente, la Società per Cornigliano e la Pro Loco, è stato possibile organizzare un ricco calendario di appuntamenti, laboratori di creatività e scrittura, proiezione di film e momenti di socialità per bambini, famiglie e anche per i nonni».

«Come presidente del Municipio, insieme alla Giunta, siamo profondamente felici di accogliere nuovamente il Villaggio di Babbo Natale nella splendida cornice di Villa Bombrini – dichiara il presidente del Municipio VI Medio Ponente, Fabio Ceraudo – Ogni anno questo luogo si illumina di una magia speciale, ma vederlo trasformarsi ancora una volta in un piccolo mondo incantato è per noi motivo di grande orgoglio e commozione. Il Villaggio torna a scaldare Cornigliano con laboratori, luci, colori e iniziative che parlano di tradizione, di comunità e di quel senso di appartenenza che rende unico il nostro territorio. Il nostro grazie più sincero va a chi ha reso possibile tutto questo: al Comune di Genova, alla Società per Cornigliano, per l’ospitalità e la collaborazione sempre preziosa, alla Pro Loco di Cornigliano, per l’instancabile impegno operativo che ogni anno fa la differenza. Un grazie anche a tutte le cittadine e tutti cittadini che con la loro partecipazione trasformeranno questo evento in una festa e in un abbraccio collettivo».

«Siamo davvero lieti che anche quest’anno si sia riusciti a rinnovare l’appuntamento con una tradizione che riceve sempre un festoso gradimento da parte di scuole e famiglie e a cui i corniglianesi si sono ormai affezionati – dichiara il presidente della Società per Cornigliano, Paolo Fanghella – Ringraziamo di cuore il Comune di Genova per aver organizzato questa nuova edizione del Villaggio di Babbo Natale e per aver scelto nuovamente di vestire a festa i giardini Villa Bombrini con questa gioiosa iniziativa natalizia».

«Il parco sarà animato da laboratori creativi, spettacoli e momenti dedicati alla tradizionale scrittura delle letterine a Babbo Natale – commenta il presidente Pro Loco Cornigliano, Giuseppe Mango – Sarà presente anche un’area ristoro, dove i visitatori potranno gustare crêpes, vin brulé e cioccolata calda. Il programma si articolerà in due aree principali: la Fabbrica degli Elfi, dedicata ai laboratori manuali e artistici, e La Casa degli Elfi, uno spazio di accoglienza in cui saranno proposte letture, proiezioni di film natalizi, giochi a tema e piccoli spettacoli, tra cui il Christmas Mini Show e la Christmas Baby Dance».

Anche quest’anno il Trenino Pippo con partenza alle 16, venerdì 19 e domenica 21, da piazza Rizzolio, porterà i Bambini al Villaggio di Babbo Natale presso il Parco di Villa Durazzo Bombrini.

Il Villaggio sarà aperto, da oggi, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18: tantissimi anche i laboratori dedicati alle scuole e organizzati nelle mattinate, a partire dal oggi, di mercoledì, giovedì e venerdì prossimi. In allegato, la locandina e il programma completo.