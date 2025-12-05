Genova. “I vigili del fuoco devono restare un corpo civile dedicato al soccorso. Il nostro sindacato è fortemente contrario ad ogni altro utilizzo del personale” così Luca Infantino Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil di Genova commenta la presenza di alcune squadre dei vigili del fuoco ieri mattina durante i momenti di tensione sotto la prefettura in occasione della manifestazione dei lavoratori ex Ilva.

Nel corso del corteo, infatti, sarebbe arrivato al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta da parte della Questura di impiegare anche i vigili del fuoco nella gestione dell’ordine pubblico.

“Il fatto è grave tanto più se si collega con quanto sta avvenendo a Roma”. Il riferimento del Segretario è alla discussione sul riordino del settore in corso al Ministero degli Interni nel quale il Governo vuole inserire questa nuova condizione per la quale i vigili del fuoco passerebbero a dover garantire anche l’ordine pubblico. “E’ una ipotesi folle che respingiamo al mittente in quanto non solo stravolgerebbe completamente il lavoro dei vigili del fuoco, ma anche lo spirito che anima da sempre una categoria che non ha bisogno di ulteriori complicazioni ma semmai di uomini e mezzi idonei che possano garantire il soccorso a tutti e in ogni condizione” conclude Infantino.