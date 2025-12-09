Vigili del fuoco di Genova: Paolo Qualizza è il nuovo comandante provinciale

Genova. Passaggio di consegne questa mattina al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova. L’ingegnere Paolo Qualizza prende ufficialmente il posto dell’uscente Luigi Giudice, promosso nelle scorse settimane direttore regionale del Friuli Venezia Giulia, ruolo che ha ricoperto mantenendo nel frattempo la reggenza del comando genovese.

Nel congedarsi, Giudice ha voluto ringraziare il personale e le istituzioni con cui ha collaborato negli ultimi mesi. «Lascio Genova con dispiacere – ha dichiarato – perché, nonostante la mia permanenza sia stata breve, ho imparato ad apprezzare un territorio bellissimo e operativamente complesso. Ancora di più ho apprezzato la qualità delle donne e degli uomini del comando, che rappresentano un’eccellenza a livello nazionale».

Giudice ha rivolto un ringraziamento particolare al direttore regionale Lotito e all’ingegner Arturo Antonelli, dirigente vicario, «per il supporto costante e la gestione competente del comando nei periodi più delicati».

Classe 1963, friulano, laureato in ingegneria civile, Paolo Qualizza entra nei Vigili del Fuoco nel 1994 con la prima assegnazione al comando di Gorizia. Seguono incarichi a Roma, sia negli uffici centrali sia al comando, fino alla nomina a dirigente nel 2009.

Nel corso della carriera ha guidato i comandi di Pordenone, Arezzo e Livorno, oltre ad avere ricoperto incarichi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, più recentemente, le Direzioni centrali come vicedirettore per le Risorse umane e poi per Innovazione tecnologica, Digitalizzazione e gestione dei beni e delle risorse logistiche.

La sua esperienza lo ha portato anche all’estero in occasione di emergenze internazionali, tra cui i terremoti di Java (2006), Haiti (2011) ed Ecuador (2016). «Sono estremamente felice della nomina a comandante di Genova, il mio primo comando in una città metropolitana» ha commentato Qualizza. «Parliamo di una realtà di grande impegno e lunga storia pompieristica. Metterò a disposizione l’esperienza maturata negli anni per consolidare le capacità operative del comando e, dove possibile, potenziarle ulteriormente».