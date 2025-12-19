Viabilità Genova, gli interventi e le modifiche al traffico per i cantieri fino al 25 dicembre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale tra il 19 e il 25 dicembre e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:
1) Fino al 21 gennaio 2026 cambiano la mobilità veicolare e pedonale tra piazza del Portello e la galleria Giuseppe Garibaldi per i lavori relativi al progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale
2) Dal 22 dicembre al 2 febbraio 2026 in via Molassana, sempre nell’ambito del progetto dei 4 Assi, lavori di adeguamento della fermata 257
3) Fino al 2 febbraio 2026 in via Piacenza, sempre nell’ambito del progetto dei 4 Assi, lavori di adeguamento della fermata 1545.
Nel dettaglio:
1) PIAZZA DEL PORTELLO E GALLERIA GARIBALDI – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL
Fino al 21 gennaio 2026, per i lavori di realizzazione del nuovo cavidotto della Galleria Garibaldi, nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:
FASE 1
– piazza del Portello:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente
2. temporaneo spostamento della fermata del TPL cod. 431 Portello/Caffaro all’altezza del civico 2.
– galleria Giuseppe Garibaldi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente;
2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l’accesso all’ascensore Castelletto Ponente Garibaldi-Castelletto e piazza del Portello.
FASE 2
– galleria Giuseppe Garibaldi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente;
2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l’accesso all’ “ascensore Castelletto Ponente Garibaldi-Castelletto e piazza del Portello.
FASE 3
– galleria Giuseppe Garibaldi:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente;
2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra il civico 8 di Largo della Zecca e l’accesso all’ascensore Castelletto Ponente Garibaldi-Castelletto e piazza del Portello.
2) VIA MOLASSANA – LAVORI ADEGUAMENTO FERMATA 257 PROGETTO 4 ASSI TPL
Dalle ore 21.00 di lunedì 22 dicembre fino alle ore 24.00 del 2 febbraio 2026 in via Molassana, nel tratto compreso tra il civico 92A e ponte Nazareno Cavalletti, per i lavori di adeguamento della fermata 257 nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono istituiti i seguenti provvedimenti:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. circolazione veicolare regolata a senso unico alternato con impianto semaforico nel tratto compreso tra il civico 106 e via Bosco di Molassana
4. obbligo di svoltare verso destra per i veicoli in uscita dai settori di sosta ubicati lato torrente Bisagno nel tratto antistante il civico 106
5. divieto di fermata veicolare nel settore di sosta più a mare di cui al punto precedente;
6. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati
7. l’area di fermata dei mezzi del TPL cod. 257 Molassana 2/Bosco è temporaneamente spostata a monte del civico 106.
3) VIA PIACENZA – LAVORI ADEGUAMENTO FERMATA 1545 PROGETTO 4 ASSI
Fino al 2 febbraio 2026 in via Piacenza, nel tratto compreso tra il civico 2 e ponte Giulio Monteverde, per i lavori di adeguamento della fermata 1545 nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, saranno in vigore i seguenti provvedimenti:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. divieto di sorpasso
3. all’intersezione con l’ingresso di monte di piazzale Giovanni Battista Resasco, obbligo di proseguire diritto fatta eccezione per i mezzi del TPL
4. l’area di fermata dei mezzi del TPL cod. 1545 Piacenza 2/Resasco è temporaneamente spostata a mare delle aree di cantiere
5. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato levante (torrente Bisagno) nel tratto compreso tra la fermata di cui al punto precedente ed il civico 68C rosso.
Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/O3OAw , è possibile consultare tutti i lavori in corso e in programma sul territorio comunale, suddivisi per Municipio.
Più informazioni