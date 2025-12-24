Via Novella, approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria per sette alloggi

Genova. Prosegue la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Novella, nel Ponente genovese. Approvato dal Comune il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria di altri 7 alloggi: al 51 interno 1; al 59 interni 6, 8 e 14; al 77 interni 8 e 10 e all’89 interno 12. Si tratta di alloggi sfitti proprio a causa di carenze di manutenzione.

Gli immobili interessati dal progetto sono stati inseriti nel programma Pn Metro plus 2021-2027 nell’operazione New Wave 4 lotto 1: recupero alloggi a completamento di interventi di riqualificazione energetica in edifici di edilizia residenziale pubblica e di civica proprietà a Genova. Il finanziamento complessivo è di 6 milioni, di cui 2,4 milioni sono stati assegnati sia al quartiere Borghetto del Ponente sia al Quartiere Diamante e 1,2 milioni per i quartieri San Pietro nel Ponente e piazzale Adriatico.

Per i primi quattro alloggi i lavori prevedono: sostituzione della porta ingresso con nuovo portoncino blindato; rifacimento del bagno (impianti e nuova piastrellatura compresa adduzione idrica); rifacimento della cucina (impianti e nuova piastrellatura di rivestimento); piastrellatura del pavimento di tutto l’appartamento; stuccatura totale e coloritura di tutto l’alloggio; sostituzione porte interne; provvista e posa nuovo scaldabagno in classe A del tipo a pompa di calore; realizzazione nuovo impianto elettrico; rifacimento impianto gas cucina.

Per gli ultimi tre: Revisione del bagno (revisione impianti idrici e sostituzione sanitari); stuccatura saltuaria e coloritura di tutto l’alloggio;

provvista e posa nuovo scaldabagno in classe A del tipo a pompa di calore; revisione impianto elettrico; revisione impianto gas cucina.