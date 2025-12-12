Righi, via Carso chiusa da oltre un mese. Il Comune: “Prioritaria la tutela del paesaggio”

Genova. “Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione di via Carso, le verifiche svolte dai nostri uffici hanno evidenziato interventi che sono attualmente oggetto di accertamento, anche alla luce di un’indagine della procura in corso”.

L’assessora all’Urbanistica del Comune di Genova, Francesca Coppola, si rivolge ai residenti del Righi e ai comitati di ambientalisti in merito alla situazione di via Carso, strada che è chiusa da oltre un mese nella parte alta, per ragioni di sicurezza visto il rischio di cedimento di alcuni alberi.

“In questo contesto – spiega Coppola – è emerso che, durante i lavori per la realizzazione della cabina elettrica, sono stati effettuati scavi su terreno comunale in assenza delle necessarie autorizzazioni, con conseguenti danni agli apparati radicali di nove alberi di proprietà comunale”.

“Comprendiamo i disagi e le preoccupazioni dei residenti di via Carso e desidero esprimere il rammarico dell’amministrazione per quanto sta accadendo. La situazione è delicata e la stiamo seguendo con grande attenzione, con l’obiettivo di tutelare il paesaggio e il verde pubblico”.

“Per questo – prosegue – abbiamo richiesto ai soggetti coinvolti una perizia tecnica per la quantificazione dei danni. Come amministrazione stiamo facendo il possibile per ripristinare le condizioni precedenti al cantiere, definire tempi certi per gli interventi e garantire che la tutela del paesaggio resti una priorità, nel pieno rispetto delle attività di accertamento in corso”.