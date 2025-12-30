San Teodoro, scarpata appena ripulita torna una discarica: “Responsabili visti e segnalati alla Locale”

Genova. Non hanno fatto in tempo a ripulirla, che nel giro di pochi giorni la scarpata di via Bologna, a San Teodoro, è tornata a essere una discarica abusiva.

La denuncia arriva da Mattia Piccardo, consigliere municipale del Pd, che ha fatto sapere che gli autori dell’abbandono di rifiuti sono stati visti e segnalati e che è già stata chiamata la polizia locale per tutti i necessari accertamenti.

Negli ultimi mesi il Comune ha potenziato i controlli sull’abbandono illecito di rifiuti in strada. A dicembre erano state staccate due multe, una per un uomo che in via Geirato aveva abbandonato cartoni di grandi dimensioni a ridosso dei contenitori della raccolta, una in via Trossarelli, dove sono stati trovati otto sacchi di grandi dimensioni abbandonati sul ciglio della strada. Entrambi i trasgressori sono stati multati con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.

Dal primo gennaio sono state staccate 982 sanzioni amministrative in materia di rifiuti, di cui 377 per abbandono ingombranti e 605 per abbandono di rifiuti generici. Sono state inoltre presentate 60 denunce per discariche abusive e abbandoni.