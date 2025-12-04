Venerdì 5 dicembre anche i lavoratori di Ikea Genova scioperano

Genova. Domani, venerdì 5 dicembre, è previsto uno sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici Ikea in tutta Italia. E anche a Genova, con un presidio dalle 9.30 davanti al punto vendita di Campi, i dipendenti protestano contro il mancato rinnovo del contratto integrativo aziendale, scaduto dal 2019. Ma non solo: i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs lamentano un progressivo peggioramento delle condizioni di lavoro e delle relazioni con l’azienda.

“Ikea continua ad agire unilateralmente, peggiorando le condizioni di lavoro e ignorando gli impegni storici assunti con i dipendenti – commentano Nicola Poli, segretario generale Filcams Cgil Genova, ed Eugenio Inquinandi, funzionario Uiltucs Liguria – nel corso dell’ultimo incontro, l’azienda ha respinto ogni proposta delle organizzazioni sindacali, rifiutando perfino di definire gli elementi economici già condivisi, rimandando tutto a un confronto senza contenuti reali. Una chiusura giustificata da presunte difficoltà economiche e dal mancato raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge il paradosso di considerare il rinnovo del Ccnl Dmo, distribuzione moderna organizzata, come un aggravio di costi”.

In un comunicato pubblicato dopo l’annuncio dello sciopero, Ikea ha scritto che spera nella ripresa di un dialogo col sindacato, e sostiene di essersi impegnata, negli ultimi tre anni, a migliorare ulteriormente le condizioni economiche garantite dal contratto scaduto nel 2019. Ikea ha presentato ai sindacati una proposta e si è detta pronta a concludere le trattative sul rinnovo del contratto a quelle condizioni.

Un punto di scontro è legato proprio agli obiettivi di budget non raggiunti: quest’anno molti dipendenti non riceveranno bonus o quasi. Mentre secondo Ikea questa è una scelta in linea con la prassi aziendale e con la definizione stessa di bonus di risultato. Secondo i sindacati è incoerente col fatto che chi ha una posizione dirigenziale riceverà comunque alcuni incentivi.