Pure il circolo Naccari del Partito della Rifondazione Comunista “esprime la propria ferma condanna rispetto all’aggressione di stampo squadrista alla sede del Pd della nostra città. Questi episodi di violenza contro sedi politiche e sindacali sono sempre più frequenti e mostrano il vero volto delle forze che si richiamano al fascismo, al razzismo, al militarismo ed al patriarcato. Per prevenire questi episodi è necessaria la massima vigilanza democratica di tutti coloro che si richiamano ai valori costituzionali. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati al più presto e che le istituzioni agiscano per fermare sul nascere azioni e ideologie che vogliono riportare indietro il nostro Paese, ad un triste passato già sconfitto dalla storia”.

Alleanza Verdi e Sinistra “esprime la propria vicinanza e piena solidarietà al Partito Democratico di Chiavari per il grave episodio avvenuto nella notte, che ha colpito la sua sede con danneggiamenti e intimidazioni squadriste di stampo fascista. Condanniamo con fermezza qualunque gesto volto a colpire spazi di partecipazione democratica e a diffondere messaggi che richiamano ideologie autoritarie che il nostro Paese ha superato con fatica. La tutela dei luoghi del confronto politico è fondamentale per la salute della nostra democrazia e non può essere messa in discussione da comportamenti violenti o provocatori”.

Ma messaggi di condanna arrivano anche dal centrodestra. “Esprimiamo la nostra sincera solidarietà al Partito Democratico di Chiavari per il vandalismo che ha colpito la loro sede – dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia -. Attendiamo che le forze dell’ordine facciano piena chiarezza su quanto accaduto e accertino con precisione responsabilità e matrice dell’atto. In momenti come questi, il rispetto reciproco e la tutela dei luoghi della democrazia devono unire tutte le forze politiche”.

“Piena solidarietà al Pd di Chiavari: la politica non deve vivere di violenza, ma nella partecipazione, nel dialogo e nel rispetto. Difendere questi valori è un dovere comune, soprattutto quando qualcuno tenta di minarli con atti vigliacchi. Chi usa la forza per intimidire si pone fuori dal confronto democratico. Atti vandalici, come quelli subiti dalla sede del Pd di Chiavari, non appartengono alla democrazia e confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine per far piena luce sull’accaduto e individuare rapidamente i responsabili”, commentano Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria con Marco Frascatore e Walter Sorriento e Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati con Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo.

In una nota interviene anche la sindaca metropolitana Silvia Salis: “Esprimo con fermezza la mia totale condanna per il violento attacco compiuto la scorsa notte ai danni della sede del Partito Democratico di Chiavari. Un gesto inaccettabile che va contro i valori della partecipazione democratica e del libero confronto. Un segnale inquietante, che dobbiamo respingere con determinazione. Al Partito Democratico va la mia piena solidarietà, con l’auspicio che le forze dell’ordine facciano al più presto piena chiarezza sull’accaduto”.