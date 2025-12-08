Chiavari. Vandalizzata nella notte la sede del Partito Democratico a Chiavari. Secondo alcune testimonianze, i responsabili si sarebbero avvicinati intonando slogan come “Siamo noi i camerati” e “Duce, duce”. Una volta davanti ai locali del Pd, il gruppo ha imbrattato le vetrate lanciando bicchieri, ha scagliato un cartello stradale contro la porta d’ingresso e ha rovesciato sulle soglie del circolo il contenuto delle grosse fioriere poste all’esterno del locale.

“Purtroppo, non si tratta del primo episodio – spiega in una nota Antonio Bertani, segretario del circolo Pd di Chiavari e consigliere comunale -. Da mesi la nostra sede è oggetto di imbrattamenti, scritte e altri atti vandalici. Questa volta, però, il gesto assume un carattere ancora più grave, configurandosi come un attacco in pieno stile squadrista e con una evidente matrice neofascista. L’accaduto è stato immediatamente denunciato alle autorità competenti, affinché possano svolgere tutte le indagini necessarie e individuare i responsabili”.

“Come Partito Democratico di Chiavari non ci faremo intimidire da questi comportamenti vigliacchi. Continueremo a portare avanti il nostro lavoro con determinazione e con l’impegno di sempre, pur constatando che il clima attorno alla vita politica cittadina sta purtroppo peggiorando giorno dopo giorno”, conclude Bertani.

“Solidarietà al Partito Democratico di Chiavari e del Tigullio vittima di un attacco vile e inaccettabile – commenta in una nota Davide Natale, segretario regionale del Pd -. Non saranno questi gesti a intimidirci, il lavoro del Partito Democratico sarà ancora più determinato e più forte e continuerà nel solco della nostra Costituzione, della partecipazione e del rispetto. Per rendere la nostra società sempre più democratica e giusta. Si faccia al più presto chiarezza su quanto è accaduto. Certi comportamenti appartengono a culture sconfitte dalle forze democratiche e che non devono più trovare spazio nella nostra società. Ci stringiamo attorno a tutti i militanti del Tigullio e li sosteniamo, sentano l’affetto di tutta la comunità del Partito Democratico ligure”.

“Le frasi gridate dagli aggressori e le modalità dell’azione richiamano esplicitamente una matrice neofascista e squadrista che non può essere in alcun modo tollerata. Episodi come questo sono segnali preoccupanti di un clima politico che sta degenerando e che richiede una risposta ferma e unitaria da parte di tutte le istituzioni e delle forze democratiche – aggiunge Simone D’Angelo, segretario metropolitano di Genova -. Non ci faremo intimidire da chi vorrebbe riportare nel nostro Paese logiche e violenze che la storia ha già condannato. La nostra risposta sarà sempre più partecipazione, più apertura, più democrazia”.

“Non si è trattato di un gesto casuale, ma di un atto compiuto con l’evidente intento di colpire un luogo di partecipazione politica, peraltro dedicato alla memoria di Antonio Gramsci, una delle figure più alte dell’antifascismo italiano – sottolinea Valentina Ghio, vicecapogruppo del Pd alla Camera -. Sono certa che le autorità competenti accerteranno rapidamente ogni responsabilità, garantendo che simili episodi non restino impuniti. La sicurezza dei luoghi della partecipazione politica e il rispetto della memoria storica non possono essere oggetto di sottovalutazione. E non credo che si possa derubricare la questione come l’ennesima bravata. È un segnale allarmante di una deriva che, se non contrastata con decisione, rischia di normalizzare comportamenti e simboli che credevamo definitivamente relegati al passato. Esprimo tutta la mia solidarietà ai militanti del circolo e al suo segretario, che con il loro impegno quotidiano tengono viva una presenza democratica essenziale per il territorio”.

Anche Davide Grillo, presidente dell’associazione Impegno Comune, esprime “la più ferma condanna” nei confronti del gesto: “Il confronto politico, anche quando aspro, non deve mai travalicare i confini del rispetto reciproco e della democrazia. Imbrattare una sede politica è un gesto che non colpisce solo una parte, ma ferisce l’intera comunità democratica cittadina. Le idee si combattono con altre idee, mai con l’inciviltà. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza agli esponenti e ai militanti del Pd locale, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto”.

Pure il circolo Naccari del Partito della Rifondazione Comunista “esprime la propria ferma condanna rispetto all’aggressione di stampo squadrista alla sede del Pd della nostra città. Questi episodi di violenza contro sedi politiche e sindacali sono sempre più frequenti e mostrano il vero volto delle forze che si richiamano al fascismo, al razzismo, al militarismo ed al patriarcato. Per prevenire questi episodi è necessaria la massima vigilanza democratica di tutti coloro che si richiamano ai valori costituzionali. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati al più presto e che le istituzioni agiscano per fermare sul nascere azioni e ideologie che vogliono riportare indietro il nostro Paese, ad un triste passato già sconfitto dalla storia”. Alleanza Verdi e Sinistra “esprime la propria vicinanza e piena solidarietà al Partito Democratico di Chiavari per il grave episodio avvenuto nella notte, che ha colpito la sua sede con danneggiamenti e intimidazioni squadriste di stampo fascista. Condanniamo con fermezza qualunque gesto volto a colpire spazi di partecipazione democratica e a diffondere messaggi che richiamano ideologie autoritarie che il nostro Paese ha superato con fatica. La tutela dei luoghi del confronto politico è fondamentale per la salute della nostra democrazia e non può essere messa in discussione da comportamenti violenti o provocatori”. Ma messaggi di condanna arrivano anche dal centrodestra. “Esprimiamo la nostra sincera solidarietà al Partito Democratico di Chiavari per il vandalismo che ha colpito la loro sede – dichiarano in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia -. Attendiamo che le forze dell’ordine facciano piena chiarezza su quanto accaduto e accertino con precisione responsabilità e matrice dell’atto. In momenti come questi, il rispetto reciproco e la tutela dei luoghi della democrazia devono unire tutte le forze politiche”. “Piena solidarietà al Pd di Chiavari: la politica non deve vivere di violenza, ma nella partecipazione, nel dialogo e nel rispetto. Difendere questi valori è un dovere comune, soprattutto quando qualcuno tenta di minarli con atti vigliacchi. Chi usa la forza per intimidire si pone fuori dal confronto democratico. Atti vandalici, come quelli subiti dalla sede del Pd di Chiavari, non appartengono alla democrazia e confidiamo nelle indagini delle forze dell’ordine per far piena luce sull’accaduto e individuare rapidamente i responsabili”, commentano Giovanni Boitano, capogruppo di Orgoglio Liguria con Marco Frascatore e Walter Sorriento e Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati con Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo. In una nota interviene anche la sindaca metropolitana Silvia Salis: “Esprimo con fermezza la mia totale condanna per il violento attacco compiuto la scorsa notte ai danni della sede del Partito Democratico di Chiavari. Un gesto inaccettabile che va contro i valori della partecipazione democratica e del libero confronto. Un segnale inquietante, che dobbiamo respingere con determinazione. Al Partito Democratico va la mia piena solidarietà, con l’auspicio che le forze dell’ordine facciano al più presto piena chiarezza sull’accaduto”.