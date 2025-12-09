Valpolcevera, lavori di riparazione per la rete idrica: una giornata senz’acqua per San Quirico e dintorni

Genova. Ireti comunica che per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile, si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di Giovedì 11 Dicembre 2025 dalle ore 06:00 alle ore 22:00 che interesserà le utenze allacciate nelle seguenti Vie del Comune di Genova:
• Via San Quirico nel tratto compreso tra il civ. 1 e il civ. 30
• Via Serro a Morego
• Passo Morigallo
• Via Inferiore Budulli
“In considerazione della rilevanza primaria della rete interessata, si informa che, al fine di consentire gli interventi di riparazione, potranno verificarsi temporanei abbassamenti di pressione, interruzioni dell’erogazione idrica e fenomeni transitori di intorbidimento dell’acqua anche nei quartieri di San Quirico, Bolzaneto, Teglia, Rivarolo, Certosa, Sampierdarena e nelle aree adiacenti- si legge nella nota di Ireti – Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario”.