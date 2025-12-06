Vaccino antinfluenzale gratuito, domenica campagna davanti allo stadio Ferraris

Genova. Continua la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita in Liguria: al 1° dicembre 2025 le dosi somministrate hanno raggiunto quota 290mila, a fronte delle 106.900 registrate nello stesso periodo dello scorso anno.

“Un risultato che conferma una buona adesione della popolazione e l’efficacia delle azioni messe in campo dal Sistema sanitario regionale che, quest’anno, ha previsto la vaccinazione gratuita per tutti”, si legge in una nota della Regione Liguria.

La campagna non si ferma e prosegue anche nel weekend con due giornate di vaccinazioni ad accesso diretto nel piazzale dello stadio Luigi Ferraris, grazie alla collaborazione tra Asl3 e la Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, con l’obiettivo di rendere la protezione antinfluenzale ancora più semplice e accessibile.

Gli appuntamenti

• Domenica 7 dicembre – Sampdoria–Carrarese, dalle ore 17:00 alle 19:00

• Domenica 14 dicembre – Genoa–Inter, dalle ore 14:00 alle 17:00

“Il dato delle quasi 290mila vaccinazioni già effettuate, quasi tre volte rispetto allo scorso anno, conferma che la scelta di rendere il vaccino gratuito per tutti i cittadini è stata efficace e ha incentivato la prevenzione – sottolinea l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – vogliamo continuare a favorire l’accesso, portando la vaccinazione nei luoghi più frequentati, come lo Stadio Ferraris, perché proteggersi dall’influenza significa ridurre le complicanze e alleggerire la pressione sui servizi sanitari nei mesi più delicati. Invito tutti, soprattutto le persone più fragili, ad aderire: è un gesto semplice che tutela la propria salute e quella di chi gli sta vicino”.

La Regione Liguria raccomanda a tutti i cittadini, in particolare anziani, fragili, persone con patologie croniche e operatori dei servizi essenziali, di approfittare di queste opportunità per proteggersi dall’influenza stagionale. La vaccinazione è gratuita per tutti.