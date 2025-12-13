Un anno di cronaca: il video-racconto dei fatti più importanti del 2025 a Genova e in Liguria

Genova. Un video di 12 minuti che racconta i fatti più importanti dell’anno. E’ quello realizzato dal Gruppo Cronisti Liguri e presentato ieri mattina al teatro della Tosse nell’ambito dell’evento Cronaca di un anno di Cronaca a a cui hanno partecipato le massime autorità cittadine. Nel video le immagini più importanti di questo anno 2025, dalle elezioni comunali a Genova alle grandi manifestazioni di piazza dell’autunno fino agli scioperi degli operai dell’Ilva fino, ai fatti di cronaca nera e giudiziaria più significativi.

Nel corso del dibattito, organizzato dal Gruppo Cronisti liguri (in collaborazione con l’assostanpa ligure e l’ordine dei Giornalisti della Liguria) si è parlato di libertà di stampa, accesso alle fonti e precariato e si discusso dei rapporti tra giornalisti, magistratura e avvocati. L’idea è quella di organizzare un tavolo comune per garantire diritto di cronaca e libertà di stampa. Ne hanno parlato Marcello Basilico, consigliere Csm, Enrico Zucca, procuratore generale di Genova, Nicola Piacente, procuratore capo di Genova, Giorgio Morando portavoce del tribunale e Stefano Savi, presidente Ordine degli Avvocati di Genova.

A ‘Cronaca di un anno di Cronaca’ si è parlato anche delle vertenze di Repubblica e Stampa in lotta per tutelare il loro posto di lavoro. Ad esprimere solidarietà ai colleghi anche la sindaca di Genova Silvia Salis che ha ribadito la necessità di una informazione libera e indipendente. La mattinata è iniziata con i saluti istituzionali da parte della consigliera comunale Donatella Alfonso (per il Comune di Genova) e del consigliere regionale Federico Bogliolo (per Regione Liguria).

I premi

Quest’anno il consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri ha conferito quattro premi a cronisti che si sono distinti nel corso dell’anno nell’attività professionale. Ad aggiudicarsi il premio cronista 2025 è stato Pietro Barabino, giornalista e videomaker freelance. L’altro premio del Gruppo Cronisti è andato a Ludovica Schiaroli, Ugo Roffi e Marcello Zinola, per il docufilm “Amianto. Storia di una lotta operaia”, che ripercorre oltre dieci anni di mobilitazione della classe operaia genovese per ottenere giustizia e il riconoscimento dei propri diritti, dopo l’esposizione all’amianto nelle fabbriche genovesi. Il premio alla carriera è stato assegnato alla giornalista Rai Pierpatrizia Lava, in questi anni anima e ossatura della Tgr, prima da redattrice e conduttrice poi da caposervizio e responsabile della cronaca.

Un riconoscimento speciale del Gruppo Cronisti Liguri è andato infine a Stefano Rolli, giornalista e vignettista de Il Secolo XIX da trentacinque anni. I suoi disegni, sempre caratterizzati da una graffiante ironia, compaiono ogni giorno sulla prima pagina del quotidiano genovese. A lui è stato assegnato il premio dedicato quest’anno a Roberto Pettinaroli, che ha a lungo guidato la redazione chiavarese del Secolo XIX, tragicamente scomparso in un incidente in canoa e di cui Rolli era collega e amico.