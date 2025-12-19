  • News24
Misura cautelare

Vanno ai domiciliari i cinque ultrà rossoblù arrestati per gli scontri prima di Genoa-Inter

Uno di loro ha dato una manata in faccia a un poliziotto della scientifica perché voleva che cancellasse il video che stava girando. I cinque tifosi erano stati arrestati martedì in flagranza differita

scontri tifosi genoa inter

Genova. Il gip Giorgio Morando ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari per i 5 ultrà rossoblù arrestati per gli scontri avvenuti prima della partita Genoa-Inter di domenica pomeriggio.

Il pm Luca Scorza Azzarà aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per tutti, per il rischio di reiterazione del reato, ma per il giudice i domiciliari sono una misura sufficiente per evitare il rischio.

Stamattina nell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta nel carcere di Marassi i cinque (difesi dagli avvocati Pietro Bogliolo, Sara Garaventa e Gabriella De Filippis) hanno risposto alle domande del giudice. Si sono tutti scusati, ammettendo parzialmente i fatti anche se cercando di sminuire la propria responsabilità negli scontri.

Sono indagati per travisamento con uso di caschi o cappucci, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso, violazioni della normativa in materia di manifestazioni sportive e danneggiamento aggravato.

I riconoscimenti sono stati resi possibili grazie alle immagini della scientifica e delle telecamere di sorveglianza della zona.erano stati arrestati dalla Digos martedì mattina in flagranza differita. Tre erano stati portati nel carcere di Marassi, due (gemelli di 24 anni) in quello di Alessandria.

In particolare uno di loro è stato ripreso mentre impugnava e scagliava con forza un cartello di segnaletica stradale in metallo pesante contro gli agenti, schierati a protezione del settore ospiti e frapposta tra la tifoseria genoana e quella interista. Un altro ha dato una manata in faccia a un poliziotto della scientifica (in borghese ma con la radio in mano) perché voleva che cancellasse la ripresa video che stava facendo.

Gli altri arrestati sono stati immortalati mentre brandivano aste, bastoni e cinghie, utilizzate per colpire i poliziotti. Per il gip è palese il concorso nel reato di resistenza, insieme a molti altri tifosi ancora da identificare.

