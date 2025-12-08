Udinese – Genoa (0-0): goal annullato a Davis

Udinese 0 – Genoa 0

20′ Partita molto fisica. Il Genoa ha approcciato bene la gara lottando su ogni pallone.

15′ Zemura non ce la fa. Al suo posto entra Modesto.

13′ Colombo si abbassa e allarga per Norton Cuffy. L’inglese porta palla, si accentra e tira verso il palo più vicino. Il pallone finisce fuori. Azione che evidenzia l’assetto offensivo del Genoa per riempire l’area con i quinti Norton e Martin contemporaneamente alti e Thorsby a dare manforte a centro area alle due punte.

13′ Nell’Udinese Zemura chiede il cambio dopo uno scontro di gioco.

9′ Annullato un goal all’Udinese. Cross dalla destra di Zanoli, Piotrowski va in sforbiciata al centro dell’area. Il pallone viene sporcato da due giocatori del Genoa e finisce tra i piedi di Davis, che da due passi mette dentro. L’attaccante è però in fuorigioco.

6′ Fallo di Marcandalli in zona esterna. Ne scaturisce una punizione laterale che Ekkelenkamp calcia insidiosamente verso la porta. Leali in tuffo respinge.

Nel Genoa non sono della partita Ostigard e Frendrup per problemi fisici. Al loro posto Otoa e Masini.

1′ Si parte. Udinese incaricata del calcio di inizio.

Primo tempo

Per allontanarsi dalla zona calda della classifica il Genoa cerca il colpo in trasferta. Non sarà facile contro una formazione bianconera che viaggia nelle zone tranquille del campionato. Cinque vittorie, cinque pareggi e solo tre sconfitte è il ruolino di marcia dei friulani.

Le formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Kristensen, Miller, Modesto. All. Runjaic

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Masini, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Messias, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All. De Rossi

Squadra arbitrale di Udinese – Genoa

Arbitra Maresca di Napoli. Assistenti Rossi di La Spezia e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Galipoò di Firenze. VAR Maggioni di Lecco, AVAR Marinelli di Tivoli.