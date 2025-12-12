“Tutto Mondo”, evento conclusivo del progetto promosso da Defence For Children

Genova. Si è svolto oggi l’evento conclusivo di “Tutto Mondo – storie, arte e rifrangenze interculturali nella città”, progetto sperimentale promosso da Defence for Children International Italia in collaborazione con i Servizi Educativi dei Musei Civici del Comune di Genova, che nei mesi scorsi ha coinvolto studenti, artisti, ricercatori e attori in un percorso di rilettura del patrimonio artistico cittadino attraverso le identità plurali che lo abitano.

Ispirato alla poetica di Édouard Glissant e al suo pensiero della Relazione, Tutto Mondo ha costruito un itinerario educativo e artistico articolato in più azioni: laboratori interculturali nelle scuole medie, workshop tra giovani artisti di diverse nazionalità, un percorso di ricerca biografica, la realizzazione di opere collettive, interventi di poster art nello spazio urbano e una restituzione teatrale capace di trasformare le storie personali in narrazione condivisa.

Il progetto ha preso avvio a settembre con il coinvolgimento della classe 3B dell’Istituto Comprensivo Marassi, chiamata a esplorare le opere di Palazzo Bianco per riconoscere, nei dettagli del patrimonio museale, frammenti delle proprie esperienze di vita. A ottobre è iniziato il dialogo tra artisti locali e collezioni museali, ampliato successivamente da una residenza artistica internazionale che ha portato alla creazione di un’opera collettiva presentata nel cortile di Palazzo Bianco.

Accanto alla dimensione visiva, Tutto Mondo ha dato spazio alla parola e alla scena con il racconto teatrale “Giocare a mondo – tracce del presente sulle orme di Édouard Glissant”, che ha tradotto in linguaggio performativo le narrazioni emerse dal percorso di ricerca, restituendo un’idea di identità aperta, mobile e in continua trasformazione.

L’evento conclusivo di oggi ha rappresentato un momento di sintesi e rilancio: un’occasione per condividere i risultati di un’esperienza che ha messo in relazione arte, educazione e diritti, ma anche per aprire nuove domande e possibilità di dialogo tra culture, generazioni e sguardi sul mondo.

Tutto Mondo è un progetto organizzato dalla Direzione Musei Civici di Genova – Servizi Educativi Musei, a cura di Defence for Children International Italia, con il contributo di Fondazione Carige, e realizzato grazie alla collaborazione di numerose realtà culturali, educative e artistiche del territorio.