Turista in arresto cardiaco salvato dagli agenti della polizia locale a Caricamento

Genova. Un uomo di circa 65 anni, passeggero di un autobus turistico proveniente dalla Serbia, è stato salvato nel tardo pomeriggio di ieri grazie al pronto intervento degli agenti della polizia locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 in piazza Caricamento, dove il turista è stato colto da un improvviso arresto cardiaco.

“Questo intervento dimostra quanto la presenza capillare della polizia locale e la formazione sul primo soccorso siano determinanti per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori − dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi − la prontezza, la professionalità e il coordinamento degli agenti hanno fatto la differenza, salvando una vita. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale e di tutta la città”.

Gli agenti della polizia locale, impegnati in servizi di istituto e di passaggio nella zona, sono stati allertati da alcuni presenti che segnalavano un uomo privo di conoscenza e in urgente necessità di soccorso. Giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il sessantacinquenne riverso a terra e hanno avviato senza esitazione le manovre di primo soccorso.

Mentre un operatore praticava il massaggio cardiaco, un secondo agente gestiva la sicurezza dell’area e un terzo contattava via radio la centrale operativa per individuare il defibrillatore automatico esterno (Dae) più vicino. Il dispositivo è stato recuperato sotto il porticato dell’Acquario, grazie anche al supporto di una pattuglia sopraggiunta in ausilio. Il Dae è stato quindi utilizzato da un agente formato al primo soccorso: tre scariche hanno consentito di rianimare l’uomo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118.

Fondamentale, si legge nella ricostruzione inviata dal Comune, anche la collaborazione degli altri passeggeri del bus turistico e della moglie dell’uomo, che, grazie alla mediazione in lingua inglese degli agenti, ha fornito le informazioni sanitarie necessarie. All’arrivo dei sanitari, la Polizia Locale ha continuato a prestare supporto attivo, collaborando anche nel trasporto del ferito sulla barella fino al mezzo di soccorso, che lo ha poi condotto in ospedale.