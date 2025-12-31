  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Lieto fine

Turista in arresto cardiaco salvato dagli agenti della polizia locale a Caricamento

Mentre un operatore praticava il massaggio cardiaco, un secondo agente gestiva la sicurezza dell'area e un terzo contattava via radio la centrale operativa per individuare il Dae più vicino

polizia locale genova, vigili

Genova. Un uomo di circa 65 anni, passeggero di un autobus turistico proveniente dalla Serbia, è stato salvato nel tardo pomeriggio di ieri grazie al pronto intervento degli agenti della polizia locale. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 in piazza Caricamento, dove il turista è stato colto da un improvviso arresto cardiaco.

“Questo intervento dimostra quanto la presenza capillare della polizia locale e la formazione sul primo soccorso siano determinanti per la sicurezza dei cittadini e dei visitatori − dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi − la prontezza, la professionalità e il coordinamento degli agenti hanno fatto la differenza, salvando una vita. A loro va il ringraziamento dell’amministrazione comunale e di tutta la città”.

Gli agenti della polizia locale, impegnati in servizi di istituto e di passaggio nella zona, sono stati allertati da alcuni presenti che segnalavano un uomo privo di conoscenza e in urgente necessità di soccorso. Giunti immediatamente sul posto, hanno trovato il sessantacinquenne riverso a terra e hanno avviato senza esitazione le manovre di primo soccorso.

Mentre un operatore praticava il massaggio cardiaco, un secondo agente gestiva la sicurezza dell’area e un terzo contattava via radio la centrale operativa per individuare il defibrillatore automatico esterno (Dae) più vicino. Il dispositivo è stato recuperato sotto il porticato dell’Acquario, grazie anche al supporto di una pattuglia sopraggiunta in ausilio. Il Dae è stato quindi utilizzato da un agente formato al primo soccorso: tre scariche hanno consentito di rianimare l’uomo, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica del 118.

Fondamentale, si legge nella ricostruzione inviata dal Comune, anche la collaborazione degli altri passeggeri del bus turistico e della moglie dell’uomo, che, grazie alla mediazione in lingua inglese degli agenti, ha fornito le informazioni sanitarie necessarie. All’arrivo dei sanitari, la Polizia Locale ha continuato a prestare supporto attivo, collaborando anche nel trasporto del ferito sulla barella fino al mezzo di soccorso, che lo ha poi condotto in ospedale.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.