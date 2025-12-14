Turismo, Regione Liguria sostiene il piano Santanchè contro l’overtourism

Roma. L’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi, ha espresso pieno sostegno alle linee programmatiche del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, incontrata a Roma in occasione della kermesse “Atreju” di Fratelli d’Italia.

“Condivido in toto le parole del ministro Santanchè, sia quelle relative alla collaborazione tra le Regioni – le parole dell’assessore – e noi con l’accordo col Piemonte siamo in linea, sia quelle relative al nuovo modo di fare turismo.”

Lombardi ha sottolineato come la strategia nazionale debba concentrarsi non tanto sul combattere l’eccesso di flussi turistici (overtourism), quanto piuttosto sul valorizzare le aree meno battute, fenomeno definito undertourism. “Non bisogna necessariamente combattere l’overtourism, ma si deve lavorare sull’undertourism: l’Italia ha ben 8 mila destinazioni da raccontare e da far vivere,” ha dichiarato l’assessore ligure. Secondo Lombardi, la Liguria è in linea con questa visione e può ricoprire un ruolo da protagonista grazie ai suoi numerosi borghi, all’entroterra e alle isole minori, elementi che rappresentano “il futuro del nostro turismo”. L’assessore ha anche citato l’accordo di collaborazione con il Piemonte come esempio di sinergia regionale già in atto.