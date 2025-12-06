Turismo, in Liguria boom di prenotazioni per Natale e Capodanno: molte località quasi sold out

Genova. Mancano ancora diversi giorni al clou delle festività natalizie ma a Genova e in Liguria sono buone le previsioni per il settore turistico e ricettivo. I dati rielaborati dall’osservatorio dell’assessorato al Turismo per Natale e Capodanno, vedono in Liguria – nella notte tra il 24 e il 25 dicembre – una percentuale dell’85% di occupazione delle camere delle strutture ricettive. La percentuale sale al 93% nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio. Bene anche Genova, soprattutto in vista del Capodanno, con camere occupate per l’88%.

“Soprattutto per Capodanno siamo sopra la media dell’anno scorso – dice il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin – e ciò è un buon segno perché significa che la Liguria tira sia sul mercato nazionale, visto che il turista italiano sceglie la nostra regione indipendentemente dalla situazione della neve nelle località sciistiche di montagna, sia sul mercato internazionale, nelle strutture medioalte, ad esempio, circa il 60% degli ospiti sono stranieri”.

Ma a sorprendere sono alcuni dati relativi a località praticamente già sold out: dei Comuni presi a campione spicca il 100% di Borghetto Santo Spirito per Capodanno e il 98% di Borgio Verezzi registrato in entrambi i periodi mentre.

Per quel che riguarda i comuni capoluoghi di Provincia, Genova – appunto – ha il 73% a Natale e l’88% a Capodanno (che vedrà come principale attrazione il concerto in piazza dei Pinguini Tattici Nucleari), Imperia il 90% a Natale e il 96% a Capodanno, Savona il 73% a Natale e il 76% a Capodanno, La Spezia il 75% a Natale e l’83% a Capodanno.

Si sfiora il tutto esaurito, quando siamo alla fine della prima settimana di dicembre, alle Cinque Terre, dove si registra il 90% a Natale e il 93% a Capodanno, Rapallo l’88% a Natale e il 93% a Capodanno, a Santa Margherita l’87% a Natale e il 90% a Capodanno, a Sanremo l’82% a Natale e il 95% a Capodanno ed ad Alassio l’84% a Natale e il 96% a Capodanno.

“Un dato che conferma come la Liguria sia una meta molto ricercata anche al di fuori della consueta stagione estiva: il 93% per Capodanno e l’85% per Natale sono percentuali molto alte che sono destinate a crescere con le prenotazioni last minute dei giorni successivi”, dice l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi.

Turismo, la Genova “di lusso” in mostra a Cannes

Intanto Genova è presente all’International Luxury Travel Market di Cannes, la più prestigiosa fiera B2B del settore high-end che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 1.500 operatori provenienti da 80 Paesi. In questo contesto internazionale, Genova è emersa come alternativa colta e sofisticata ai circuiti premium più noti.

“La presenza di Genova all’Iltm di Cannes è una scelta strategica per il posizionamento della nostra destinazione in un mercato turistico di alta qualità – spiega l’assessora al Turismo e Marketing Territoriale Tiziana Beghin – è stata presentata ai buyer internazionali l’offerta ricettiva di alta gamma, confermando Genova come meta di prestigio”.

L’accoglienza di lusso presentata a Cannes ha messo in vetrina il circuito consolidato dei cinque alberghi a cinque stelle cittadini: il Grand Hotel Savoia, il Meliá Genova, l’Hotel Bristol Palace, e Palazzo Durazzo Suites e Capitolo Riviera.

L’azione promozionale di Genova è stata amplificata da due iniziative strategiche organizzate fuori dal Palais des Festivals con un evento in collaborazione con Journey, la piattaforma internazionale di viaggi esclusivi, per favorire il dialogo diretto tra gli operatori genovesi e i top buyer. Tra le iniziative organizzate anche la serata all’Annex sulla Croisette, con 50 tra buyer internazionali, giornalisti di settore e istituzioni, alla presenza del console generale Emilio Lolli.

L’evento, organizzato in collaborazione con Enit, ha presentato le diverse “Declinazioni del Lusso” di Genova valorizzando contestualmente l’eccellenza culinaria ligure come elemento centrale dell’offerta turistica di alta gamma. La presentazione ha spaziato dall’alta hotellerie, alla cultura, con i Palazzi dei Rolli, fino all’artigianato artistico.