  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sviluppo

Il Comune punta al turismo congressuale: nel 2026 un bando da 200mila euro

L'obiettivo è individuare eventi da supportare che possano svolgere una funzione di volano per l'economia locale, non solo alberghiera e ricettiva ma per tutta la filiera del settore turistico

Marina Porto Antico Genova

Genova. Il capoluogo ligure punta a conquistare anche il settore del turismo congressuale.

La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, ha approvato una gli Indirizzi per la realizzazione di azioni per promuovere Genova come destinazione ideale per il mercato Mice, il settore del turismo legato ai viaggi d’affari, organizzazione di eventi aziendali, convegni, fiere e viaggi premio per dipendenti o clienti.

“La meeting industry, il settore Mice, è fondamentale per lo sviluppo della destinazione all season e favorire una destagionalizzazione dei flussi e lo sviluppo di contratti di lavoro non stagionali – spiega l’assessora Beghin – con gli operatori del settore, nell’ambito del tavolo dell’imposta di soggiorno, abbiamo concordato di spingere su questo segmento, in crescita a due cifre a livello nazionale, per rafforzare il posizionamento della città come destinazione di richiamo per congressi e meeting, a livello nazionale e internazionale”.

Il prossimo anno sarà pubblicato il primo bando, con un plafond di 200.000 euro dell’imposta di soggiorno, per individuare eventi da supportare che possano svolgere una funzione di volano per l’economia locale, non solo alberghiera e ricettiva ma per tutta la filiera del settore turistico e delle attività.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.