“Sono una volontaria, vuole donare?”, la truffa dell’associazione di beneficenza inesistente

Genova. Si è presentata come volontaria di un’associazione benefica chiedendo donazioni all’ingresso del Galliera, riuscendo in una mattinata a farsi consegnare 215 euro da persone convinte di fare del bene.

La donna, una 46enne, è stata bloccata e denunciata dalla polizia, chiamata da un uomo che ha capito di essere stato truffato. Aveva infatti donato 20 euro alla volontaria, ma quando ha cercato in rete dati sull’associazione cui aveva dichiarato di appartenere ha scoperto che non esisteva.

Gli agenti hanno rintracciato la donna, che aveva effettivamente un tesserino di riconoscimento. Tutti i riferimenti all’associazione, numeri di telefono e siti web, scritti sul tesserino e sul materiale informativo erano però inesistenti o inattivi. La donna è risultata avere numerosi precedenti per truffa e reati contro il patrimonio, nonché il foglio di via obbligatorio da diversi comuni italiani.

La 46enne aveva 13 pass dell’associazione, 215 euro e 24 ricevute di ricarica su una carta prepagata fatte in favore di un 58enne cui era intestata la fantomatica “associazione benefica”. La donna è stata denunciata e la questora ha emesso a suo carico il foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova per tre anni.