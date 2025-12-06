  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Preso

“Le hanno hackerato il conto, ci dia il denaro”: truffano anziana a Genova ma il capobanda viene arrestato

Finti poliziotti e finti operatori di banca per farsi consegnare oltre 20mila euro dalla malcapitata. L'uomo a cui era destinato il denaro è stato rintracciato a Verona

polizia di stato generica

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Genova, a carico di un uomo di 39 anni, moldavo, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo genovese.

Le indagini, coordinate dalla procura e portate avanti dalla squadra mobile e dal commissariato Foce Sturla, hanno permesso di ricostruire quanto avvenuto nel maggio scorso. La donna, russa, era stata agganciata telefonicamente da una finta operatrice di polizia che l’aveva invitata a effettuare bonifici verso conti correnti esteri, per salvare le proprie finanze dall’intrusione esterna di un presunto hacker dell’Est Europa.

La vittima, credendo nella buona fede dell’operatrice, aveva consegnato in due differenti operazioni, un totale di euro 22mila, in contanti, a due falsi impiegati di banca che l’avevano raggiunta sul suo luogo di lavoro, nel quartiere di Albaro.

Quando l’anziana aveva compreso di essere stata raggirata è corsa negli uffici del commissariato Foce Sturla per sporgere denuncia.

Gli agenti hanno avviato le indagini attraverso le analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate nella zona, arrivando a individuare il 39enne a cui materialmente era stato consegnato il denaro.

Gli operatori della squadra mobile e del commissariato Foce lo hanno rintracciato nel comune di Verona e portato in carcere a Montorio.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.