“Le hanno hackerato il conto, ci dia il denaro”: truffano anziana a Genova ma il capobanda viene arrestato

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Genova, a carico di un uomo di 39 anni, moldavo, ritenuto responsabile di una truffa ai danni di un’anziana residente nel capoluogo genovese.

Le indagini, coordinate dalla procura e portate avanti dalla squadra mobile e dal commissariato Foce Sturla, hanno permesso di ricostruire quanto avvenuto nel maggio scorso. La donna, russa, era stata agganciata telefonicamente da una finta operatrice di polizia che l’aveva invitata a effettuare bonifici verso conti correnti esteri, per salvare le proprie finanze dall’intrusione esterna di un presunto hacker dell’Est Europa.

La vittima, credendo nella buona fede dell’operatrice, aveva consegnato in due differenti operazioni, un totale di euro 22mila, in contanti, a due falsi impiegati di banca che l’avevano raggiunta sul suo luogo di lavoro, nel quartiere di Albaro.

Quando l’anziana aveva compreso di essere stata raggirata è corsa negli uffici del commissariato Foce Sturla per sporgere denuncia.

Gli agenti hanno avviato le indagini attraverso le analisi dei tabulati telefonici e delle celle agganciate nella zona, arrivando a individuare il 39enne a cui materialmente era stato consegnato il denaro.

Gli operatori della squadra mobile e del commissariato Foce lo hanno rintracciato nel comune di Verona e portato in carcere a Montorio.