L'intervento

Trentenne accusa un malore e perde i sensi mentre taglia gli alberi: soccorso con l’elicottero

E' successo a Rezzoaglio. E' stato il fratello a dare l'allarme

Generico dicembre 2025

Rezzoaglio. Nel pomeriggio di oggi un uomo di circa 30 anni, stava lavorando nel bosco il località Esola di Rezzoaglio, per il taglio degli alberi. Ad un tratto ha cominciato ad accusare un forte malessere finché non ha perso i sensi.

Il fratello ha prontamente chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco hanno inviato da Chiavari la squadra di terra e dal cielo l’elicottero Drago. È stato quest’ultimo a raggiungere per primo il luogo ed ha verricellato al suolo elisoccorritori e personale medico.

Stabilizzato il paziente è stato poi issato a bordo, sempre tramite verricello e portato in ospedale.

 

