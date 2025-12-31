Treno Genova-Roma investe persona sui binari: raffica di ritardi e cancellazioni

Genova. Mattinata di disagi e ritardi per i treni della linea Genova-La Spezia dopo che una persona è stata investita su binari tra Massa e Carrara da un convoglio che da Roma viaggiava verso Genova.

La circolazione è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, e diversi treni alta velocità, Intercity e regionali hanno avuto ritardi. Intorno alle 14 la circolazione ha iniziato gradualmente a tornare regolare, ma i treni hanno registrato ritardi sino a due ore e mezza, limitazioni di percorso e cancellazioni.

I treni Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti:

• IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33)

• ICN 894 Reggio Di Calabria Centrale (22:17) – Torino Porta Nuova (15:40) del 30 dicembre

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:18): il treno oggi ha origine da Genova Piazza Principe. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova, Torino Lingotto, Asti, Alessandria possono utilizzare il treno ICN 795 Torino Porta Nuova (15:20) – Reggio Di Calabria Centrale (9:45) fino a Genova Piazza principe, dove trovano proseguimento con il treno FR 8623 che ne attende l’arrivo.

• IC 657 Milano Centrale (8:05) – Grosseto (14:33): il treno oggi termina la corsa a La Spezia. I passeggeri possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 670 Livorno Centrale (12:38) – Milano Centrale (17:12): il treno oggi termina la corsa a La Spezia. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 684 Grosseto (16:10) – Milano Centrale (21:58)

• IC 674 Livorno Centrale (13:21) – Milano Centrale (17:58): il treno oggi ha origine da La Spezia Centrale. I passeggeri possono utilizzare il treno IC 684 Grosseto (16:10) – Milano Centrale (21:58)