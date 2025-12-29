Lavori sulla Genova – La Spezia, treni più lenti e alcune cancellazioni dal 1 gennaio

Genova. Per consentire l’esecuzione per fasi dei lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni della Spezia Centrale e Genova Brignole la circolazione dei treni subirà alcune modifiche. Lo comunicano Trenitalia ed Rfi.

dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026

i treni del Regionale che circoleranno tra Genova Nervi e Genova Brignole subiranno un allungamento di percorrenza fino a 10 minuti. Le Frecce tra Genova e La Spezia subiranno un allungamento di percorrenza fino a 15 minuti; alcuni Intercity Salerno-Torino, Grosseto/Livorno/La Spezia-Milano, Roma-Ventimiglia, e alcuni Intercity Notte delle relazioni Reggio Calabria/Salerno-Torino subiranno modifiche di orario.

Dal 26 gennaio al 28 febbraio 2026

alcuni treni del Regionale della relazione Sestri Levante – La Spezia non saranno effettuati e alcuni della relazione Genova – La Spezia modificheranno l’orario e le fermate. È istituito un servizio bus il cui orario potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia ed è sempre ammesso il cane da assistenza.

Fino al 12 dicembre 2026

i treni del Regionale 3288 delle ore 23.10 dalla Spezia a Genova Brignole e 3289 delle ore 22:52 da Genova Piazza Principe a La Spezia, in alcune giornate, termineranno la corsa a Sestri Levante, il 12210 delle ore 01:02 dalla Spezia a Sestri Levante, in alcune giornate feriali, non circolerà; alcuni treni regionali subiranno anticipi o posticipi d’orario fino a 10 minuti.

Soppressa nell’intero percorso la coppia Frecciargento Roma-Genova via Firenze, 8583 (Genova PP 5.48 – Roma 10.05) e 8596 (Roma 20.23 – Genova PP 00.37)