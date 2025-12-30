Trasporti e turismo, da marzo il Cinque Terre Express prolungato fino a Sestri Levante

Genova. Dal 14 marzo al 1° novembre 2026, su richiesta della Regione Liguria, 9 treni Cinque Terre Express verranno prolungati fino alla stazione di Sestri Levante, anche per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina. L’ampliamento del servizio diventa così definitivo anche per gli anni a venire, sempre nel periodo marzo- novembre.

Si tratta di un importante potenziamento del servizio ferroviario sulla tratta, che va ad ampliare e stabilizzare quello messo in campo nel 2025, anno in cui il prolungamento era stato in vigore nel periodo estivo, dal 15 giugno al 14 settembre.

È quanto emerge dall’incontro tra l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola, i sindaci di Sestri Levante Francesco Solinas, di Moneglia Claudio Magro e il vicesindaco di Framura Valter Lanzone.

“Un risultato di grande rilievo – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – che dà una risposta alle esigenze del territorio e all’appello ricevuto dai sindaci, fornendo un servizio importante a cittadini, turisti e pendolari, andando ben oltre il periodo di maggiore afflusso turistico, anche per sopperire alle difficoltà di collegamento tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva. Il Cinque Terre Express conferma sempre di più la sua strategicità per questo territorio, e la sua capacità di fornire un servizio allargato”.

I nove treni ricalcheranno la programmazione già sperimentata nel 2025. “Oltre a questo, Regione Liguria ha richiesto il potenziamento dei treni sulla tratta Savona – Sestri Levante nei giorni prefestivi e festivi, sempre nel periodo dal 14 marzo al 1° novembre 2026: si tratta di 14 treni aggiuntivi il sabato e 15 treni aggiuntivi nei festivi. Al momento gli assetti specifici di questi collegamenti sono in fase di studio – precisa Scajola – e sono stati inoltre confermati, anche per il 2026, tutti i potenziamenti già attivati nel corso del 2025, in particolare, per questo territorio, si tratta di una coppia di treni notturni nel Tigullio e una coppia di treni notturni nelle Cinque terre, nei weekend da metà giugno a fine settembre, e del potenziamento dei treni del mare anche al sabato da marzo a settembre. Infine -conclude Scajola – siamo favorevoli ad accogliere la proposta avanzata dal Comune di Framura per aggiungere la fermata nel borgo per il treno notturno Genova – La Spezia in partenza alle 22.52, e abbiamo avanzato richiesta specifica a Trenitalia in questo senso”.

“Un’ottima notizia per Sestri Levante – dichiara il sindaco Francesco Solinas – Un potenziamento che servirà i residenti pendolari ma anche i turisti. Ringrazio l’assessore Marco Scajola per l’attenzione che da sempre ha rivolto alle necessità del territorio e al ruolo strategico che riconosce nella nostra stazione ferroviaria, e ringrazio Trenitalia per l’ascolto delle esigenze delle nostre realtà”.

“Si tratta di un potenziamento importante del servizio, per un periodo più ampio rispetto a quello in cui era in vigore nel 2025, che va incontro alle esigenze della nostra comunità in questo momento di chiusura della strada delle gallerie – commenta il sindaco di Moneglia Claudio Magro- Siamo convinti che sarà apprezzato e utilizzato sia dai residenti sia dai turisti: siamo per grati alla Regione per l’ascolto”.

“Una notizia assolutamente positiva per la nostra cittadina – commentano il sindaco di Framura Andrea Da Passano e il vicesindaco Valter Lanzone – che sicuramente agevola i collegamenti con le realtà circostanti e il turismo, risorsa importante per il nostro Comune. Abbiamo inoltre avanzato la richiesta di poter avere una fermata anche nella nostra stazione per il treno in partenza da Genova Principe alle 22.52 e in arrivo alla Spezia alle 00.52. Abbiamo, ancora una volta, ricevuto ascolto da parte della Regione, e la richiesta verrà vagliata”.