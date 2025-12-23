Stangata sulle trasferte del Genoa: vietate ai tifosi quelle con Roma, Milan e Parma

Genova. Gli scontri prima di Genoa – Inter hanno lasciato uno strascico che penalizza tutta la tifoseria del Grifone: è arrivata la stangata da parte dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive per i sostenitori rossoblù. È stato disposto il divieto per le prossime tre trasferte.

Nessun tifoso al seguito tra chi risiede a Genova, per Roma – Genoa in programma il 29 dicembre 2025, né per Milan – Genoa l’8 gennaio 2026, né per Parma – Genoa il 18 gennaio 2026. L’articolo citato nel provvedimento dell’Osservatorio prevede “il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate”.

Una pessima settimana per il Genoa, che ieri ha subito un’ulteriore beffa dal giudice sportivo con l’ammenda di 5mila euro per il lancio di due bottigliette di plastica, un accendino e una moneta al 50° minuto e l’ammenda di 2mila euro a Morten Thorsby per l’ammonizione per simulazione da cui è uscito con una spalla lussata.

Oltre alla squalifica di un turno per Leali, sono stati squalificati anche Alessio Scarpi, espulso al 25° del primo tempo per una ‘critica irrispettosa all’operato arbitrale’ e Pietro Cistaro per avere, ‘al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara’.