Niente da fare

Tragedia in autostrada: autista trovato morto in un cantiere della A7

Probabile malore, ma si attendono i riscontri di polizia scientifica e medico legale. L'uomo in base a primi riscontri stava scaldando qualcosa su un piccolo fornello

Genova. Un autista di circa 45 anni è stato trovato morto questo pomeriggio dentro un mezzo di soccorso in sosta in un cantiere dell’autostrada A7 in corrispondenza di uno scambio di carreggiata.

Sul posto il 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, dipendente di una ditta in subappalto di Autostrade, e la polizia stradale. Secondo i primi rilievi sarebbe stato un malore a causare il decesso dell’operaio, ma sono in corso alcuni accertamenti.

L’uomo probabilmente stava scaldando qualcosa su un fornelletto e per questo presentava alcune bruciature sul viso. Solo i riscontri in corso da parte del medico legale e soprattutto della polizia scientifica potranno escludere definitivamente altri scenari.

A dare l’allarme è stato un collega che si trovava a bordo di un secondo mezzo di servizio, anch’esso utilizzato per eventuali emergenze. Non vedendolo più uscire in strada si è preoccupato e lo ha trovato senza vita

