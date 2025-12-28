  • News24
Assalto

Domenica tra cinema, acquario e luna park: traffico in tilt al Porto Antico

Sul posto la polizia locale per regolare la viabilità

Assalto al Porto Antico, traffico paralizzato

Genova. Domenica dopo Natale, e come da tradizione la zona del Porto Antico è stata presa d’assalto da genovesi e turisti in cerca di un pomeriggio di svago.

Intorno alle 16 il traffico in zona era praticamente paralizzato e i parcheggi tutti al completo per la “corsa” al film di Natale in programma nel cinema multisala o per una visita all’Acquario.

Tante anche le persone che hanno scelto la giornata di domenica per visitare il luna park di Ponte Parodi, complici anche le temperature miti e il bel tempo. In zona sono quindi intervenute diverse pattuglie della polizia locale per regolare il traffico, co code e rallentamenti anche in Sopraelevata.

