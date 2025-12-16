Genova. Resta difficile la situazione sul nodo autostradale ligure e in città a causa del maltempo. Dopo una mattinata in cui il traffico è rimasto praticamente fermo sulla A10, tra Arenzano e Pra’, per la chiusura del Terminal Psa causa vento, anche nel tardo pomeriggio le code e i rallentamenti hanno assediato gli automobilisti.

Sulla A10, dove in mattinata si è verificato anche un tamponamento tra due tir tra Varazze e Arenzano, le code si concentrano tra il casello di Aeroporto e il bivio con la A7 in direzione Genova. Sulla A7 c ode in uscita a Bolzaneto e tra Bolzaneto e Busalla, sempre nel tratto con il cantiere. Disagi anche al casello di Genova Est per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria: intorno alle 17 circonvallazione a monte era praticamente bloccata in direzione Staglieno.

Raffica di incidenti in città

Non va meglio in città, dove al traffico si sommano gli incidenti che coinvolgono soprattutto motociclisti. L’ultimo poco prima delle 17 in via Rossini, a Rivarolo, ma nel pomeriggio le ambulanze sono intervenute anche in corso Magenta, a Castelletto, sempre per un incidente che ha coinvolto un mezzo a due ruote, in via Marsiglia, a Sestri Ponente, e pochi minuti prima in via Mosso, a San Martino.

E poi via Carnia, a Rivarolo, via dei Mille a Quarto, e piazza Verdi, dove una donna è stata investita fortunatamente senza riportare gravi ferite. Intervento anche in via Montevideo, alla Foce, per un motociclista urtato da un’auto che è finito contro un camion parcheggiato a bordo strada.