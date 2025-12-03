Il tour dei presepi di Genova parte dalla natività restaurata al Museo Diocesano

Genova. Una natività caravaggesca di Matthias Stom al Museo Diocesano, le statuine napoletane del tradizionale presepe nella cattedrale di San Lorenzo e poi il presepe in marmo di Tomaso Orsolino custodito nella Chiesa del Gesù.

Un micro tour tra alcuni dei presepi genovesi quello andato in scena oggi e che ha visto, ancora una volta, l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari nelle vesti di Cicerone.

In visita alle natività anche la sindaca Silvia Salis che ha voluto mettere un tombale sugli attacchi dei giorni scorsi da parte del centrodestra: “Lo dico da cattolica, spero che non si utilizzino più questi temi così importanti per chi ha fede per fare delle becere polemiche”. Poi il timbro sul “passaporto dei presepi”, iniziativa lanciata dal governo Bucci e ripresa nonché ampliata dall’attuale amministrazione.

“Ci tengo a dire che quelli del passaporto dei presepi sono itinerari che abbracciano tutta la città, che guardano non soltanto al centro – afferma Montanari – ma a tutti i quartieri, tutti i municipi, perché queste testimonianze sono presenti davvero ovunque nel nostro territorio ed è questo un modo per riappropriarci non soltanto dell’aspetto tradizionale, che è sicuramente importante, ma anche per capire quanto la tradizione ha a che fare con la cultura profonda, sia artistica che ovviamente dell’uso del costume e anche del culto”.

L’assessore alla Cultura comunica inoltre che il presepe storico che sarà allestito a Palazzo Rosso, in via Garibaldi, resterà illuminato anche nelle ore notturne. “Credo sia un bel segnale per chi interpreta il presepe come simbolo di pace e concordia”. L’8 dicembre all’inaugurazione del presepe di Palazzo Rosso, ricorda la sindaca, “ci sarà anche monsignor Tasca, che lo benedirà”.