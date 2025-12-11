Topi in città, l’offensiva “olistica” del Comune di Genova con il progetto “Sfratto”

Genova. Sporco e degrado sono da sempre croce e delizia per le città moderne, e Genova non fa eccezione. La cartina tornasole di situazioni ai margini è la presenza di topi e ratti – da noi meglio inquadrati come pantegane – che emergono in superficie approfittando di spazzatura non rimossa, buchi nelle strade e sporcizia diffusa.

Per questo motivo l’amministrazione comunale da novembre ha affiancato al consueto servizio di derattizzazione ordinaria – le cui trappole sono rinnovate a cadenza trimestrale – il progetto “Sfratto”, con l’intenzione di tamponare le situazioni più difficili legate ai centri storici delle varie delegazioni genovesi – da Voltri a Nervi – oltre ai caruggi del centro storico.

“Il progetto prevede l’attivazione non solo di interventi di derattizzazione ma anche il coinvolgimento di altri soggetti che possano intervenire per limare le situazioni di degrado – ha risposto l’assessore al verde Silvia Pericu ad una interrogazione sul tema portata oggi in aula dal consigliere Filippo Bruzzone – l’idea è quella di affrontare il problema in maniera olistica portando a sistema interventi dei vari soggetti legati alla manutenzione e ala gestione del verde per ridurre gli spazi di proliferazione dei roditori”