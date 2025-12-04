  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bloccato

Busalla, autista sbaglia strada e resta incastrato con il tir

Forse a causa della deviazione in atto per un incidente in A7, il conducente è arrivato in località Salvarezza e non è riuscito a percorrere la strada stretta

Genova. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti giovedì a Busalla, in località Salvarezza, per sbloccare un autoarticolato che è rimasto bloccato lungo la strada.

L’autista ha sbagliato strada, forse a causa della deviazione in atto proprio a Busalla per un incidente in A7 che ha coinvolto una cisterna, è arrivato in località Salvarezza non è riuscito a percorrere la strada stretta.

I vigili del fuoco hanno usato l’autogru per sollevare il rimorchio e rimettere il mezzo in carreggiata.

Più informazioni
leggi anche
Generico dicembre 2025
Attenzione
Incidente in A7, cisterna va a sbattere contro il muro: gasolio in strada e traffico bloccato
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.