Busalla, autista sbaglia strada e resta incastrato con il tir

Genova. I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti giovedì a Busalla, in località Salvarezza, per sbloccare un autoarticolato che è rimasto bloccato lungo la strada.

L’autista ha sbagliato strada, forse a causa della deviazione in atto proprio a Busalla per un incidente in A7 che ha coinvolto una cisterna, è arrivato in località Salvarezza non è riuscito a percorrere la strada stretta.

I vigili del fuoco hanno usato l’autogru per sollevare il rimorchio e rimettere il mezzo in carreggiata.