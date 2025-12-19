  • News24
Brutta botta

Testacoda e tamponamento in Lungobisagno Istria: un ferito all’ospedale

Un ragazzo di 28 anni è rimasto ferito nell'impatto e trasportato per accertamenti al pronto soccorso

incidente lungobisagno istria

Genova. Brutto incidente la scorsa notte in via Lungobisagno Istria, dove due auto si sono tamponate con violenza nei pressi dell’immissione di via Enrico Toti.

Il fatto è avvenuto poco dopo l’uno di notte, la dinamica è ancora da appurare: secondo quanto riferito dai soccorritori lo scontro si sarebbe verificato a seguito della perdita del controllo di una delle due auto, andata in testacoda mentre percorreva il dritto prima del semaforo.

A bordo delle due auto un 28enne e un 40enne. Il primo ha riportato qualche piccola ferita, e dopo essere stato soccorso dalle ambulanze di Ov Squadra Emergenze, è stato trasporto al pronto soccorso in codice giallo. L’altro autista, illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

