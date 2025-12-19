Testacoda e tamponamento in Lungobisagno Istria: un ferito all’ospedale

Genova. Brutto incidente la scorsa notte in via Lungobisagno Istria, dove due auto si sono tamponate con violenza nei pressi dell’immissione di via Enrico Toti.

Il fatto è avvenuto poco dopo l’uno di notte, la dinamica è ancora da appurare: secondo quanto riferito dai soccorritori lo scontro si sarebbe verificato a seguito della perdita del controllo di una delle due auto, andata in testacoda mentre percorreva il dritto prima del semaforo.

A bordo delle due auto un 28enne e un 40enne. Il primo ha riportato qualche piccola ferita, e dopo essere stato soccorso dalle ambulanze di Ov Squadra Emergenze, è stato trasporto al pronto soccorso in codice giallo. L’altro autista, illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale.