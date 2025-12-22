  • News24
Denunciato

Martellate alla vetrina del negozio per entrare: furto sventato dall’allarme

È successo alla Foce la notte scorsa

Genova. Tentato furto sventato alla Foce, in corso Marconi, dove un giovane si è introdotto in un negozio per rubare ed è stato bloccato dall’antifurto.

È successo la notte scorsa. L’uomo, un 21enne cittadino tunisino, armato di un martello frangivetro ha colpito più volte la vetrata del negozio per cercare di entrare, facendo così scattare l’allarme.

Gli agenti di una volante del Commissariato San Fruttuoso, intervenuti rapidamente in soccorso dell’addetto alla sicurezza, sono riusciti a rintracciare e bloccare il giovane, che nel frattempo era scappato, trovandolo ancora in possesso del martelletto. È stato denunciato.

