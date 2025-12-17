Il Teatro Akropolis ha vinto il Premio Ubu progetti speciali con il film su Carmelo Bene

Genova. Il Teatro Akropolis ha vinto il Premio Ubu 2025 nella categoria progetti speciali. Il riconoscimento è andato al film “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carmelo Bene“, regia di Clemente Tafuri e prodotto da Teatro Akropolis e AkropolisLibri.

“La parte maledetta. Carmelo Bene” è un film che affronta il pensiero e le parole di Carmelo Bene, interrogando il tema della non rappresentabilità e mettendo in discussione l’idea di teatro e di arte come puro spettacolo.

Nella nota del Teatro Akropolis si legge: al centro del lavoro c’è la “parte maledetta” di Bene: il paradosso di un’opera che non può mai dirsi compiuta, perché supera il linguaggio, la letteratura e la rappresentazione.

L’opera è parte del ciclo “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro”, una serie di film-documentari dedicati a figure dell’arte e della cultura che hanno messo in discussione i confini disciplinari, tra cui Carlo Sini, Paola Bianchi, Massimiliano Civica e Gianni Staropoli. «Il film – dichiara Clemente Tafuri, direttore di Teatro Akropolis – attraverso le parole di Carmelo Bene, rivela l’inconcludenza del teatro e dell’arte più in generale quando tutto si riduce a spettacolo, quando cioè i numeri governano ogni scelta e decisione e un’opera si afferma in tutta la sua ovvia attualità, perdendo ogni possibilità di dialogare con il contemporaneo. Questo importante riconoscimento ci deve far riflettere sull’importanza della ricerca, su quanto sia necessario percorrere vie oscure e imprevedibili disallineate rispetto al presente. E su quanto l’arte sia ancora una delle poche esperienze in grado di dare una lettura sensata e critica del nostro tempo. Grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e sostengono il nostro lavoro».

TEATRO AKROPOLIS

La compagnia Teatro Akropolis nasce nel 2001 come compagnia di produzione e di ricerca nell’ambito delle arti performative. Da oltre vent’anni sviluppa un’attività continuativa che comprende spettacoli, film, progetti editoriali con AkropolisLibri e il festival “Testimonianze Ricerca Azioni”. Nel 2009 fonda a Genova il Teatro Akropolis di Sestri Ponente (Via Mario Boeddu, 10), spazio dedicato alla ricerca contemporanea, sede di festival, residenze artistiche, laboratori e progetti culturali in collaborazione con enti pubblici e privati. Dal 2022 è riconosciuto come sede di residenze artistiche con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Liguria. Nel 2024 Teatro Akropolis inaugura il progetto Heliopolis, un archivio dedicato agli studi sulle arti performative, sede tra gli altri, del Fondo Antonio Attisani.

Tra i premi e i riconoscimenti di Teatro Akropolis: finalista Premio Cultura+Impresa/Federculture (2025), Premio Hystrio (2021) per il festival Testimonianze ricerca azioni, Finalista al Premio Rete Critica (2019), per il festival “Testimonianze ricerca azioni”; Premio Ubu – Progetti speciali (2017), per l’attività editoriale e di ricerca di AkropolisLibri; Best Book/Catalogue Award – Festival of Festivals (2014), per la collana “Testimonianze ricerca azioni” di AkropolisLibri.