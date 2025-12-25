Tanti Auguri ai lettori di Genova24, per voi un Natale di buone notizie

Auguri di Buon Natale a tutti. Una frase semplice e, spesso, così abusata da risuonare ovvia e magari senza un particolare significato. Invece, dietro queste poche semplici parole, c’è tanto: un augurio di speranza, la voglia di lasciarsi alle spalle le cose brutte e impegnarsi a sognare e progettare le cose belle.

Quello che sogniamo noi, ad esempio, è un giornale fatto solo di buone notizie. Vorrebbe dire che non c’è nulla di brutto da raccontare: niente cronaca, nessun incidente, nessuna polemica. Un’utopia, purtroppo, lo sappiamo. Ma almeno a Natale vogliamo sperare.

E così, per questo 25 dicembre, ecco il “regalo” che ormai da qualche anno la redazione di Genova24 fa simbolicamente a tutti i suoi lettori: un giornale in cui per quanto possibile, almeno nelle prime notizie e almeno per qualche ora, la fanno da padrone le “good news”, le cose che vorremmo leggere sempre e che invece spesso finiscono in secondo piano tra cronaca, polemiche e difficoltà.

Un modo diverso di augurare a tutti voi Buon Natale e più in generale delle festività felici e all’insegna del sorriso.

Da domani Genova24 tornerà ad essere aggiornato regolarmente. Auguri di cuore da tutti noi!