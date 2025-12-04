Tante novità al Marina Porto Antico, tra prove in mare e lavori di rinnovo

Più di un rifugio per imbarcazioni: il Marina Porto Antico, centralissimo porticciolo genovese, sta diventando anno dopo anno un punto d’incontro d’eccellenza per diportisti esigenti, grazie a una continua evoluzione. Tra le novità degli ultimi mesi c’è per esempio il lancio di un’iniziativa volta a rafforzare la cultura della prova in mare, con l’inaugurazione di un nuovo centro prove permanente di The International Yachting Media, a beneficio del grande pubblico dei diportisti. La partnership tra l’editore digitale di nautica più letto al mondo e il marina nel centro di Genova è stata accolta molto positivamente anche dagli stessi produttori nautici, felici di poter contare su test condotti e curati da professionisti, e quindi in modo oggettivo ed esperto.

“Ciò che ci contraddistingue rispetto ad altri porti è l’essere completamente aperti e permeabili con la città” ha spiegato Andrea Barbagelata, presidente di Marina Porto Antico, aggiungendo che “qui il pubblico può passeggiare sulle banchine e vedere in diretta le prove: non è un report sterile di laboratorio, è innovazione sopra e sotto l’acqua, davanti agli occhi di tutti”.

Di recente, inoltre, il porto del centro di Genova ha stretto un’importante partnership con Halma Rib, diventando dealer ufficiale per il nord Italia del noto brand siciliano di gommoni d’alta gamma: fin dal Salone Nautico di Genova è infatti possibile contattare il marina per scoprire e provare l’HR25, un elegante RIB da 8,10 metri che unisce performance sportive e grande comfort a bordo.

Nessuna di queste attività aggiuntive distoglie il focus dalla gestione attenta e proattiva del porto, per offrire a ogni navigante la migliore delle esperienze di ormeggio. In questa direzione si muovono i sistematici interventi di rinnovo del marina, come per esempio quelli che hanno portato negli ultimi due anni alla ristrutturazione dei servizi igienici sui moli Ponte Morosini e su Ponte Calvi, con importanti passi avanti anche a livello di risparmio energetico. Sempre per ridurre al minimo gli sprechi energetici, le colonnine classiche presenti lungo le banchine sono state sostituite con colonnine intelligenti, che contabilizzano precisamente i consumi e responsabilizzano i diportisti nell’uso dell’elettricità nel proprio posto barca. In tema di transizione energetica è inoltre da sottolineare la presenza di ben 120 posti auto con possibilità di ricarica elettrica nel parcheggio di Calata Salumi, a disposizione dei diportisti, dei residenti e dei turisti che soggiornano in centro.

“In queste settimane è inoltre in programma la ristrutturazione della struttura che ospita la direzione del porticciolo turistico – spiega Barbagelata – per garantire ai nostri collaboratori un ambiente di lavoro più funzionale e moderno, per accogliere al meglio i diportisti e per assicurare nuovi interessanti servizi”.

Tra le “chicche” a cui sta pensando il porto turistico di Genova c’è per esempio la creazione di un’area dedicata esclusivamente al deposito pacchi, e quindi di un punto di ritiro a uso esclusivo dei diportisti che scelgono Marina Porto Antico: protetto da una porta automatizzata, permetterà agli armatori di indirizzare i propri acquisti direttamente in porto, per ritirarli con calma nei giorni successivi.