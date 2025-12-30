  • News24
Tamponamento tra cinque auto in A26: coda di sei chilometri tra Masone e il bivio con l’A10

L'incidente poco dopo Masone in direzione di Genova: un ferito lieve

coda a26

Genova. Ancora un incidente sulla A26, dove questa mattina almeno cinque macchine si sono scontrate nel tratto che collega Masone con il bivio per l’A10, subito dopo il casello del comune della Valle Stura

Ancora da capire la dinamica, ma per fortuna si conta solo un ferito lieve, soccorso dal 118 di Ovada. Immediate le ripercussione per il traffico, con code di almeno 6 chilometri in direzione sud. L’uscita consigliata per chi arriva da Gravellona Toce è Masone.

Ieri sera, poco distante, si è verificato l’incidente mortale che ha visto coinvolto un pullman, un tir e tre autovetture, con almeno una ventina di feriti.

 

 

