Tamponamento sulla A26: in smaltimento la coda tra Ovada e Masone

Alle 12 il traffico è bloccato, Autostrade consiglia di uscire a Ovada

Genova. Due incidenti sulla A26 hanno creato disagi per chi proviene da Nord verso Genova Voltri.

Sul sito di Autostrade per l’Italia si sono ridotti a 4 i km di coda dai 6 segnalati a mezzogiorno tra Ovada e Masone con consiglio comunque di uscire a Ovada.

La causa, un tamponamento a catena tra auto.

Sempre poco prima delle 12 un altro incidente aveva provocato 3 km di coda tra Masone e l’allacciamento A26/A10 Genova-Savona.

Si tratta dell’ennesimo problema sulla tratta. Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre era morto l’autista di un pullman da turismo.

