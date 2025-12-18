“Talento Pinnato” e Christmas Cup: bene l’USS Gonzatti a Lignano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro. Lo scorso weekend, nelle giornate del 13 e 14 dicembre, si sono disputate le gare del progetto “Talento Pinnato” e la Christmas Cup, a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia.

Dodici regioni e 105 atleti iscritti. In gara per l’Unione Sportivi Subacquei Dario Gonzatti c’erano Bianca Carli Ballolla, Rebecca Orzo, Marysol Villada, Edoardo Landi, Zeno Pissarello e Samule Angotzi Samule.

I giovanissimi allievi genovesi hanno partecipato alla gara 50m tavoletta e 50m stile libero con ottime prestazioni.

Inoltre gli atleti agonistici hanno partecipato alle Christmas Cup ottenendo i seguenti risultati:

Arianna Cappello (26º 50m pinne seconda categoria 29.04, 30º 100m pinne seconda categoria 1:05.42, 27º 200m pinne seconda categoria 2:24.10), Camilla Zappini (12º 50m monopinna seconda categoria 25.94, 17º 100m monopinna seconda categoria 57.73, 14º 200m monopinna seconda categoria 2:07.99), Elisa DeMarco (13º 50m monopinna seconda categoria 26.19, 19º 100m monopinna seconda categoria 58.33, 15º 200m monopinna seconda categoria 2:08.30), Giorgia Ambrosetti (18º 200m monopinna cat.seniores 1:47.67), Chiara Cazzulani (11º 100m monopinna cat.seniores 45.16, 7º 200m monopinna cat.seniores 1:42.29, 21º 50m apnea cat.seniores 20.77), Beatrice Serra

(8º 200m monopinna cat.seniores 1:42.38), Giuseppe Fusto (14º 100m monopinna cat.seniores 41.23, 6º 200m monopinna cat.seniores 1:32.04, 11º 50m apnea 16.87).