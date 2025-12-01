“Take opportunities navigating trade tensions”, il convegno di Spediporto per lo sviluppo di Genova nei nuovi mercati

Genova. Sala delle Conferenze Bper al limite della capienza per la prima giornata del convegno organizzato da Spediporto “Take opportunities navigating trade tensions”.

L’evento ha fornito alla folta platea presente un esauriente panorama delle possibilità di sviluppo per il territorio genovese offerte dalle connessioni con le economie che “corrono” di più, come quelle asiatiche, e anche dalle opportunità rese possibili dalla ZLS Porto e Retroporto di Genova e dalla Zona Franca Doganale.

Un convegno arricchito dalle presenze istituzionali, con il Vice Ministro alle Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi che, dopo aver sottolineato come il sistema portuale italiano abbia retto a fronte di crisi come quella di Suez, ha invitato tutti a “pensare in grande”: “Dobbiamo metterci in rete – ha detto Rixi – e creare rapporti commerciali stabili con le economie che stanno crescendo. E la merce che arriva qui da noi deve essere in grado di creare valore per il territorio”. Concetti ribaditi dal Presidente di Regione Liguria Marco Bucci, secondo il quale “Genova è la porta d’accesso al Sud Europa e quindi dobbiamo crescere, grazie anche alle infrastrutture che si stanno realizzando. E si deve – ha aggiunto – investire in formazione”; dal canto suo la Sindaca di Genova Silvia Salis ha ribadito come “costruire ponti con Paesi che investono molto sull’export, come Cina, India, Vietnam e Hong Kong, significa avere coraggio e riportare Genova alla sua natura: una città di commercio, aperta al mondo e con uno spirito imprenditoriale. La nostra amministrazione sarà sempre propositiva in questo senso”.

La giornata, alla quale ha partecipato anche, in collegamento, il Vice Ministero delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, ha offerto una serie di interventi altamente qualificati, con la presenza di esponenti del mondo economico e finanziario di Hong Kong, Cina, Vietnam e analisi ad ampio spettro delle prospettive di sviluppo per Genova e per la sua economia. Tra gli interventi da segnalare l’appello al “coraggio” di Augusto Cosulich, l’imprenditore che da più tempo tesse le fila dei rapporti commerciali tra Genova, l’Italia e la Cina e di Francesco Saluto che da oltre 30 anni opera proprio nel “gigante” dell’economia asiatica. Ma tutti i contributi sono stati particolarmente interessanti, sia quelli incentrati sulle tematiche più prettamente economiche e di investimento, sia quelli che hanno analizzato gli aspetti tecnici e le opportunità offerte da strumenti come ZLS e ZFD. Ed anche la tavola rotonda di fine giornata, cui hanno partecipato tra gli altri, l’ex Ministero e Presidente della Fondazione del Polo Nazionale Dimensione Subacquea Roberta Pinotti e la Deputata Maria Grazia Frijia ha offerto spunti di riflessione da non disperdere.

Domani, martedì 2 dicembre, seconda e ultima giornata del convegno, dal titolo: “Genova e il Nord Ovest: opportunità di sviluppo oltre le sfide globali”.

Ricordiamo che Spediporto organizza “Take opportunities navigating trade tensions” in collaborazione con Invest Hong Kong, LCA Studio Legale, ICCF Italy China Council Foundation, Hong Kong Trade Development Council, Associazione Italia Hong Kong e BPER.