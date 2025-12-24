L’appello per salvare la tabaccheria di Brignole supera le 1.600 firme: “Aiutatemi a restare aperta”

Genova. Ha raccolto in poco tempo oltre 1.600 firme la petizione online che prova a evitare la chiusura dell’edicola-tabaccheria della stazione di Brignole, gestita da oltre 35 anni dalla titolare Mirella Strata.

Perché la tabaccheria di Brignole deve chiudere

Il tam-tam solidale è partito quando sulla porta della piccola tabaccheria è comparso un cartello che annunciava la chiusura a partire dal 6 gennaio 2026 “nonostante gli innumerevoli tentativi effettuati”. Non una decisione di Strata, dunque, ma una scelta obbligata.

A spiegarne la ragione è la stessa titolare: “Dopo aver più volte tentato una mediazione e un rinnovo del contratto che mi sono stati rifiutati, mi trovo di fronte alla prospettiva della chiusura definitiva. Grandi Stazioni Retail S.p.A. ha avviato e concluso le procedure giudiziarie per il recupero di un credito maturato durante il periodo più difficile della nostra storia recente: la pandemia da Covid-19”.

L’appello della titolare e la solidarietà



“Per più di tre decenni, la mia tabaccheria è stata molto più di un semplice negozio. È stata un punto di riferimento, un luogo di incontro, un presidio di servizi che ha accompagnato la vita quotidiana di migliaia di persone. Insieme abbiamo condiviso momenti di gioia e di difficoltà, abbiamo costruito rapporti di fiducia e di reciproco rispetto che vanno ben oltre il semplice rapporto commerciale”, prosegue Strata nell’appello ripreso dalla petizione.

La richiesta contenuta nella petizione lanciata su change.org è di sensibilizzare Grandi Stazioni Retail S.p.A. affinché conceda a Strata la possibilità di riparare il debito maturato durante la pandemia a rate: “Non chiedo un condono, non chiedo la cancellazione del debito. Chiedo solo la possibilità di restituire quanto dovuto in modo sostenibile, continuando a lavorare e a servire la comunità come ho sempre fatto”.

“Insieme possiamo dimostrare che i valori della solidarietà e del sostegno reciproco sono ancora vivi nella nostra comunità. Insieme possiamo salvare non solo la mia attività, ma un pezzo importante della vita sociale e dei servizi della nostra città”, si conclude l’appello.

