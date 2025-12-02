Sviluppo economico, Leonardo in Liguria con “Crescere insieme”: la filiera dedicata agli elicotteri

GENOVA. Fa tappa in Liguria “Crescere Insieme”, il programma con cui Leonardo punta a sviluppare una filiera nazionale dedicata agli elicotteri civili che valorizzi le eccellenze imprenditoriali italiane, riducendo la dipendenza dall’estero. Un centinaio le imprese liguri coinvolte all’evento di presentazione tenutosi presso la Sala Colombo di Regione Liguria, alla presenza del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana e dell’assessore all’Energia Paolo Ripamonti.

“Entrare nella filiera di Leonardo significa agganciare una catena del valore che ha un orizzonte trentennale e può generare occupazione qualificata, investimenti e innovazione sul nostro territorio – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana -. Leonardo non cerca solo fornitori tradizionali dell’aerospazio e della difesa, ma si rivolge anche a imprese che oggi operano in altri settori ma hanno competenze tecnologiche trasferibili. Questo è molto interessante per la Liguria, dove abbiamo una forte tradizione nella meccanica, nei materiali innovativi, nell’elettronica, nelle lavorazioni di precisione e nell’ICT”.

La divisione Elicotteri acquista ogni anno forniture per circa 3 miliardi di euro, di cui oggi il 65% da fornitori internazionali. L’obiettivo del programma è riportare gradualmente in Italia una quota significativa di forniture critiche, ad alto valore tecnologico.

“Crescere Insieme nasce per ampliare la base nazionale di fornitura su componenti strategici, rafforzando la resilienza e la competitività dell’industria italiana”, spiegano Piero Rancilio, responsabile del Programma Crescere Insieme della Divisione Elicotteri di Leonardo, e Diego Michielan, manager della Direzione Acquisti della stessa Divisione. “Il programma dimostra come una collaborazione strutturata tra grande impresa e PMI possa tradursi in innovazione concreta: molte aziende stanno acquisendo nuove competenze e avviando un percorso di crescita tecnologica e industriale, estendendo la propria presenza anche nel mercato aerospace”.

Il programma è già partito in altre regioni. Dall’iniziale lavoro di scouting, che coinvolto circa 700 imprese, sono emerse 150 aziende qualificate per gli step successivi e 12 progetti sono già in elaborazione o in negoziazione finale. Leonardo, in questo percorso accompagnato, contribuisce ai costi di certificazione dei prodotti sulle piattaforme, allo sviluppo tecnologico e al collaudo, garantendo l’acquisto a valle dell’investimento.