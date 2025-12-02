Studio di immunoterapia al “Gaslini”: proteina “bersaglio” per colpire il neuroblastoma

Genova. Primi risultati incoraggianti da uno studio condotto da un gruppo di ricerca del “Gaslini” di Genova concentrato sul neuroblastoma, il tumore solido extra-cranico più frequente nella popolazione pediatrica. Il progetto, guidato da Chiara Brignole, biologa al Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia all’istituto “Gaslini”, è basato su uno specifico “bersaglio”, la proteina B7-H3, che quando è presente in quantità elevate nelle cellule tumorali sembra avere un impatto dannoso sul sistema immunitario in termini di progressione della malattia e di prognosi sfavorevole.

La proteina B7-H3 è ritenuta bersaglio significativo in oncologia. Ciò, in considerazione della sua sovra-espressione in molti tumori umani, della minima espressione o assenza nei tessuti normali, del suo impatto sulla progressione della malattia e perché essa è associata a una prognosi infausta e a un potenziale ruolo immunosoppressivo.

Dal lavoro di ricerca, ad oggi in fase di sperimentazione preclinica, è emersa una rilevante attività antitumorale con aumento della sopravvivenza favorita da un anticorpo monoclonale “coniugato” (associato) a un farmaco citotossico finalizzato a uccidere le cellule tumorali: si tratta di “coniugato anticorpo-farmaco” Antibody-Drug-Conjugate (ADC).

In particolare, gli ADC bersagliano in modo selettivo e preciso la proteina B7-H3 grazie alla funzione dell’anticorpo monoclonale che “trasporta” il farmaco citotossico facendolo arrivare direttamente, in modo “intelligente”, nelle cellule tumorali. In sostanza, si mettono insieme due vantaggi: capacità di intervento selettivo a salvaguardia dei tessuti sani e potenza citotossica per colpire le cellule malate e arginare la tossicità “fuori bersaglio”.

La Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma contribuisce a sostenere il progetto di ricerca monocentrico coordinato da Chiara Brignole.

L’ente finanzia diversi progetti con l’aiuto dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, da oltre trent’anni impegnata a promuovere la ricerca scientifica con varie iniziative solidali, ad esempio con la tradizionale campagna di Natale “Dono Ricerca. RiDono la vita”.