Gli studi medici aperti nel weekend lungo di Natale: come si accede

Genova. Giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 dicembre alcuni studi medici cittadini saranno aperti per far fronte ai possibili picchi di accesso ai pronto soccorso legati a malesseri e influenza nelle feste natalizie.

L’iniziativa di Asl3 legata alle aperture straordinarie degli studi medici nel fine settimana è partita il ponte dell’Immacolata. L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono a questo link anche se diversi dal proprio medico di medicina generale.

Studi medici aperti nelle feste, come si accede

L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati. Il calendario copre tutti i distretti sociosanitari di Asl 3 da ponente a levante.

Sono inoltre aperti l’ambulatorio di prima accoglienza (codici a bassa complessità) presso l’Ospedale Gallino, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto e il servizio di urgenza odontoiatrica in accesso diretto e senza impegnativa al Palazzo della Salute di Fiumara. L’ambulatorio è aperto il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 12.30 (ultimo accesso ore 12.00).

Gli studi medici aperti nel weekend lungo di Natale

Giovedì 25 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano 14.00 – 17.00 dott.ssa Debora Preti, Via Sauli Pallavicino 40/4 Arenzano

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Gianluca Russo, Via Caveri 1/3 Sampierdarena

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Paolo Picco, Via Giacomo Poirè 13 Sant’Olcese



DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Marco Cardini, Corso Carbonara 8/2 Genova

dott. Marco Cardini, Corso Carbonara 8/2 Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Giovanna Galbariggi, Via XII Ottobre 2/32 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Greta Giacomelli, Via Giovanni Daneo 93R Genova

Venerdì 26 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott.ssa Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

dott.ssa Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri 14.00 – 17.00 dott.ssa Cinzia Guiducci, Casa della Comunità Voltri – Piazza Odicini 4 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott.ssa Susanna Baffi, Via Ala 9 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova

dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova

dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova 14.00 – 17.00 dott. Marco Cardini, Corso Carbonara 8/2 Genova



DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Sara Caprile, Largo Merlo 289/A/R Genova

dott.ssa Sara Caprile, Largo Merlo 289/A/R Genova 14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Francesco Olivari, Vi Aurelia 209 Camogli

Sabato 27 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri 14.00 – 17.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Simone Valbonesi, Via Rolando 35/3 Sampierdarena

dott. Simone Valbonesi, Via Rolando 35/3 Sampierdarena 14.00 – 17.00 dott.ssa Elena Gaggero, Via Borzoli 13 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Danilo Vicari, Via Linneo 85 Genova

dott. Danilo Vicari, Via Linneo 85 Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Rossana Olsen, Via Dellepiane 27 Ronco Scrivia

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova

dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Silvia Lagasco, Corso Magenta 35/2 SC D Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott. Salvatore Masala, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

dott. Salvatore Masala, Piazzale Parenzo 3/2 Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Laura Turco, Via Fereggiano 23/5 Genova

DSS 13

8.00 – 12.00 dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli

dott. Francesco Olivari, Via Aurelia 209 Camogli 14.00 – 17.00 dott. Ruggero Filimbaia, Corso Europa 1130 Cancello Genova

Domenica 28 dicembre 2025

DSS 8

8.00 – 12.00 dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri

dott. Luca Properzi, Via Guala 12/1 Genova Voltri 14.00 – 17.00 dott. Vittorio Guida, Via Poggi 21/1 Cogoleto

DSS 9

8.00 – 12.00 dott. Simone Valbonesi, Via Rolando 35/3 Sampierdarena

dott. Simone Valbonesi, Via Rolando 35/3 Sampierdarena 14.00 – 17.00 dott. Gianluca Nattero, Via Ala 9 Sestri Ponente

DSS 10

8.00 – 12.00 dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova

dott. Armando Garresio, Via Rivarolo 117R Genova 14.00 – 17.00 dott. Domenico Tacchella, Via Pasquale Pastorino 4/3 Genova

DSS 11

8.00 – 12.00 dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova

dott. Matteo Donato, Via Giovanni Amendola 8/12R Genova 14.00 – 17.00 dott.ssa Agnese Braggio, Via Corsica 5/1 Genova

DSS 12

8.00 – 12.00 dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova

dott.ssa Beatrice Siciliano, Via Fereggiano 47/1 Genova 14.00 – 17.00 dott. Domenico Iannopollo, Piazzale Parenzo 3/2 Genova

DSS 13