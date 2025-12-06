Ponte dell’8 dicembre, ecco gli studi medici e gli ambulatori aperti a Genova

Genova. Studi medici e ambulatori aperti a Genova nell’ambito del territorio dell’Asl 3 in occasione del ponte dell’8 dicembre, o dell’Immacolata. Un elenco di strutture e professionisti a disposizione dei casi meno gravi, a bassa intensità, per sopperire all’assenza di alcuni medici di famiglia in ferie e soprattutto per evitare l’intasamento dei pronto soccorso cittadini e i picchi di chiamate alle guardie mediche.

Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 quindi studi medici aperti in via straordinaria e in accesso diretto. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo.

L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio medico di medicina generale. L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati.

Studi medici aperti e ambulatori Asl 3

Sabato 6 dicembre

Ore 8.00-12.00

Distretto 8 Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Gianluca Nattero, via Ala 9

Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r

Distretto 11 Luca Rossi, via Amendola 8-12R

Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2

Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco

Ore 14.00-17.00

Distretto 8 Deborah Preti, via Sauli Pallavicino 40/4, Arenzano

Distretto 10 Rossana Olsen, via Delle Piane 17, Ronco Scrivia

Distretto 11 Giovanna Galbariggi, via XII Ottobre 2/32

Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2

Domenica 7 dicembre, gli studi medici aperti



Ore 8.00-12.00

Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A

Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r

Distretto 11 Marco Cardini, c.so Carbonara 8/2

Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5

Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco

Ore 14.00-17.00

Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13

Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3

Distretto 11 Agnese Braggio, via Corsica 5/1

Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5

Studi medici aperti lunedì 8 dicembre

Ore 8.00-12.00

Distretto 8 Francesca Roncallo, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4

Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13

Distretto 10 Salvatore Luzio, via Pastorino 10/5

Distretto 11 Matteo Donato, via Amendola 8-12R

Distretto 12 Beatrice Siciliano, via Fereggiano 47

Distretto 13 Francesco Olivari, via Aurelia 209, Camogli

Ore 14.00-17.00

Distretto 8 Luca Properzi, via Guala 12/1

Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A

Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3

Distretto 11 Silvia Lagasco, c.so Magenta 35/2

Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5

Distretto 13 Giancarlo Bafico, via del Commercio 10 f\r

Ambulatorio di prima accoglienza presso l’Ospedale Gallino

L’ambulatorio per i codici a bassa intensità è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. L’indirizzo è quello dell’ospedale Gallino in via Gallino 5 a Genova Pontedecimo

Ambulatorio “mal di denti”



Il servizio Asl3 – in collaborazione con l’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova – è aperto tutto l’anno il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).

Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero all’ingresso del Casa della Comunità Fiumara (presso la portineria) entro le 11.30 e successivamente recarsi al primo piano dell’edificio, stanza 42, con la tessera sanitaria.

Domenica vaccini antinfluenzali allo stadio

Novità sul fronte vaccino in Liguria e a Genova, oltre al fatto che è gratis per tutte le fasce della popolazione, la decisione di attuare open day e vaccinazioni in luoghi pubblici come centri commerciali e persino lo stadio: il 7 e il 14 dicembre il camper della Regione sarà allo stadio Ferraris per vaccinare i tifosi di Sampdoria-Carrarese e Genoa-Inter.

“Grazie alla campagna di sensibilizzazione quest’anno abbiamo somministrato un numero enorme di dosi, da primo ottobre al 24 novembre erano 265mila – ha sottolineato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – lo scorso anno abbiamo chiuso l’intero periodo con 314mila. Abbiamo anche ridotto i ricoveri di 227 unità per polmoniti e complicanze legate al virus influenzale”.