Ponte dell’8 dicembre, ecco gli studi medici e gli ambulatori aperti a Genova

Genova. Studi medici e ambulatori aperti a Genova nell’ambito del territorio dell’Asl 3 in occasione del ponte dell’8 dicembre, o dell’Immacolata. Un elenco di strutture e professionisti a disposizione dei casi meno gravi, a bassa intensità, per sopperire all’assenza di alcuni medici di famiglia in ferie e soprattutto per evitare l’intasamento dei pronto soccorso cittadini e i picchi di chiamate alle guardie mediche.
Da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 quindi studi medici aperti in via straordinaria e in accesso diretto. Disponibili anche il servizio di urgenza odontoiatrica a Fiumara e l’ambulatorio di prima accoglienza (codici bianchi) a Pontedecimo.
L’offerta è aperta a tutti i cittadini dell’area metropolitana, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio medico di medicina generale. L’accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, negli orari indicati.
Studi medici aperti e ambulatori Asl 3
Sabato 6 dicembre
Ore 8.00-12.00
Distretto 8 Daniela Torre, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Gianluca Nattero, via Ala 9
Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r
Distretto 11 Luca Rossi, via Amendola 8-12R
Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2
Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco
Ore 14.00-17.00
Distretto 8 Deborah Preti, via Sauli Pallavicino 40/4, Arenzano
Distretto 10 Rossana Olsen, via Delle Piane 17, Ronco Scrivia
Distretto 11 Giovanna Galbariggi, via XII Ottobre 2/32
Distretto 12 Domenico Iannopollo, p.le Parenzo 3/2
Domenica 7 dicembre, gli studi medici aperti
Ore 8.00-12.00
Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A
Distretto 10 Armando Garresio, via Rivarolo 117r
Distretto 11 Marco Cardini, c.so Carbonara 8/2
Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5
Distretto 13 Alireza Mokhtari, p.zza Matteotti 9/1, Recco
Ore 14.00-17.00
Distretto 8 Luigi Granata, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13
Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3
Distretto 11 Agnese Braggio, via Corsica 5/1
Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5
Studi medici aperti lunedì 8 dicembre
Ore 8.00-12.00
Distretto 8 Francesca Roncallo, Casa della Comunità Voltri, p.zza Odicini 4
Distretto 9 Elena Gaggero, via Borzoli 13
Distretto 10 Salvatore Luzio, via Pastorino 10/5
Distretto 11 Matteo Donato, via Amendola 8-12R
Distretto 12 Beatrice Siciliano, via Fereggiano 47
Distretto 13 Francesco Olivari, via Aurelia 209, Camogli
Ore 14.00-17.00
Distretto 8 Luca Properzi, via Guala 12/1
Distretto 9 Giorgio Sangalli, via Bologna 38A
Distretto 10 Domenico Tachella, via Pastorino 4/3
Distretto 11 Silvia Lagasco, c.so Magenta 35/2
Distretto 12 Laura Turco, via Fereggiano 23/5
Distretto 13 Giancarlo Bafico, via del Commercio 10 f\r
Ambulatorio di prima accoglienza presso l’Ospedale Gallino
L’ambulatorio per i codici a bassa intensità è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. L’indirizzo è quello dell’ospedale Gallino in via Gallino 5 a Genova Pontedecimo
Ambulatorio “mal di denti”
Il servizio Asl3 – in collaborazione con l’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova – è aperto tutto l’anno il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 12.30 (ultima visita alle 12).
Per usufruire del servizio è necessario ritirare il numero all’ingresso del Casa della Comunità Fiumara (presso la portineria) entro le 11.30 e successivamente recarsi al primo piano dell’edificio, stanza 42, con la tessera sanitaria.
Domenica vaccini antinfluenzali allo stadio
Novità sul fronte vaccino in Liguria e a Genova, oltre al fatto che è gratis per tutte le fasce della popolazione, la decisione di attuare open day e vaccinazioni in luoghi pubblici come centri commerciali e persino lo stadio: il 7 e il 14 dicembre il camper della Regione sarà allo stadio Ferraris per vaccinare i tifosi di Sampdoria-Carrarese e Genoa-Inter.
“Grazie alla campagna di sensibilizzazione quest’anno abbiamo somministrato un numero enorme di dosi, da primo ottobre al 24 novembre erano 265mila – ha sottolineato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – lo scorso anno abbiamo chiuso l’intero periodo con 314mila. Abbiamo anche ridotto i ricoveri di 227 unità per polmoniti e complicanze legate al virus influenzale”.